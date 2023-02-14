Bahçelievler'de depremde hayatlarını kaybedenler için Mevlid-i Şerif programı düzenledi

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bahçelievler'de bulunan Şirinevler Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Camide vatandaşlara seslenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “ Yalvarıyorum, çürük evde oturmayın, gelin hep birlikte olalım, birleşelim" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Bahçelievler Belediyesince Şirinevler Ulu Cami'de Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda, Kur'an-ı Kerim okundu. Depremde yaşamını yitirenler için dua edildi. Camide vatandaşlara seslenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; “Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun hatırına gelin hep birlikte Bahçelievler'i sağlam binalara çevirelim” dedi.

“Komşularıma yalvarıyorum, çürük binalarınızı yenileyin”

Ülkemizde sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için Şirinevler Ulu Cami'nde cemaate seslenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; "10 ili kapsadı, Türkiye yüzölçümünün 7'de biri 10,5 milyon insanımızı kapsayan bir deprem. Bu asrın değil, bin yılın felaketi, karada olan bin yılın felaketi. O yüzden metanetli olacağız. Lütfen istirham ediyorum, benden büyük olana da küçük olana da yalvarıyorum, çürük evde oturmayın. 1999 depremi öncesi yapılan tüm evler çürük, bu konuda anlaşalım. Çok büyük deprem olmasa bile, etkilenmesek bile çürük evler. Vatandaş lehine karar alan belediyelerden birisi de biziz. Bir kat üste çıkma hakkı verdik, 600 metrekare birleşirseniz. Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız kredi verdi, kira yardımı ve taşınma parası. Sonra kredi ve kira yardımı ayrı ayrıydı, şu anda hem kredi veriyor hem kira yardımı veriyor. Taşınma parasını da alın, inanın ki ben taşırım. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun hatırına gelin hep birlikte olalım, birleşelim. Bahçelievler'i sağlam binalara çevirelim” dedi.