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Bahçelievler'de iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bahçelievler’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Bahçelievler'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 06 BDJ 842 plakalı otomobil, 34 CED 286 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlar savrulurken, iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu caddede trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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