Bahçelievler'de Kestane Festivali'nde 5 ton kestane dağıtıldı

Bahçelievler Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kestane Festivali'nde vatandaşlara 5 ton kestane ikram edildi. Türkiye'nin dört bir yanından yöresel yiyeceklerin de sergilendiği festivale sanatçı Aydilge şarkılarıyla renk kattı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından Kestane Festivali düzenlendi. Festivale katılan binlerce vatandaşa 5 ton kestane ikram edildi. Bu yıl ilki düzenlenen festival vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Meydana kurulan mangallarda pişirilen kestanelerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye'nin dört bir yanından yöresel yiyeceklerin de sergilendiği festivale sanatçı Aydilge şarkılarıyla renk kattı.

Vatandaşlara kendi elleriyle kestane ikram eden Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “5 ton kestane dağıtıyoruz. Sinop, Kastamonu, Zonguldak, Bolu, Batı Karadeniz'den Anadolu'ya doğru giden bir meyvedir. Kışın özellikle evlerimizde o eski adetleri hatırlatıyor. Sokaklarda kokusu yetiyor. Haşlaması da var ama biz burada kestane kebap yapıyoruz. Bu pazar gününde komşularımıza bunu ikram ediyoruz. Bahçelievler'de ilk defa yaptık. Bir değişiklik olsun istedik. Komşularımız akın akın geliyor. Kestane ikram edeceğiz. Daha sonra konserimiz var. Güzel bir pazar günü geçireceğimizi umut ediyorum. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Etkinliğe katıldığı için heyecanlı olduğunu dile getiren Belemir Telibalta, “Ben kestaneyi çok seviyorum. Ablamla beraber buraya gelmeyi çok istedik. Bugün eğlenmek ve yemek için geldik. Yarım saattir sıra bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Festivale kardeşiyle gelen Gülten Meriçli, “Gayet güzel bulduk. Sıra beklemek hoşumuza gidiyor. Bizim için bir eğlence ve hoşumuza gidiyor. İnsanları görüyoruz. 10 dakikadır sıra bekliyoruz. Kardeşimle geldim” ifadelerini kullandı.