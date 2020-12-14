İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'de kısıtlama saatlerinde açık olan kafe mühürlendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde açık olduğu tespit edilen bir kafeye polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi.

Yapılan incelemelerin ardından kafe zabıta ekiplerince mühürlendi.


Bahçelievler Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kafede nargile içildiği ve masa oyunlarının oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri kafeye baskın düzenledi. Kapıyı polislere açan kafe müdürü içeride kimsenin olmadığını söylerken, polis ekipleri masalarda bulunan çay ve oyunları tespit etti. Mekan müdürü 'Burada arkadaşlarımızla oturuyoruz' diyerek kendini savunmaya çalışsa da ceza almaktan kurtulamadı. Nargile içtiklerini de itiraf eden kafe müdürüne maskesiz olduğu için de cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.