Bahçelievler'de kolonları çatlayan binada oturanlar eşyalarını aldı

Bahçelievler'de dün akşam saatlerinde kolonları çatlayan ve 3 milimetre kaydığı belirlenen 6 katlı binada oturanlar, kendilerine verilen izinle sırayla içeri girerek değerli eşyalarını aldı.

Bahçelievler Soğanlı Mahallesinde bulunan Şahin Apartmanı'nın sakinleri, dün akşam saatlerinde bodrum katındaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti. Tedbir amacıyla boşaltılan Şahin Apartmanı ve bitişiğindeki iki binada bulunan yaklaşık 50 vatandaş, çevredeki otellere yerleştirilmişti. Binanın kontrollü olarak yıkılacağı belirtilmişti. Belediye ekiplerinin çalışmaları sürerken, apartman sakinlerine değerleri eşyalarını alabilmeleri için 10'ar dakika arayla içeri girmelerine izin verildi. Sırayla evlerine ve binanın altındaki dükkanlarına giren vatandaşlar, değerli eşyalarını alarak içeriden çıktı.