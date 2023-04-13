İhlas Haber Ajansı

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Bahçelievler'de kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kolonlarından ses gelen 46 yıllık bina tahliye edildi.



Olay, Soğanlı Mahallesi Alpay Caddesi'nde bulunan 46 yıllık 6 katlı binada meydana geldi. Binanın zemin katında bulunan kolonlardan akşam saatlerinde seslerin geldiğini duyan bina sakinleri Bahçelievler Belediyesine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen zabıta ekipleri binadaki vatandaşları tahliye etti. Ekipler binanın çevresine şerit çekerek kapısını mühürledi. Kalacak yeri olmayan vatandaşları Bahçelievler Belediyesinin otelde ağırlayacağı öğrenilirken binanın durumu hakkında çalışma başlatıldı.

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