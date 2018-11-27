İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'de korkutan patlama

Bahçelievler’de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi.

Bahçelievler'de bir iş yerinde oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre olay, Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde beyaz eşya tamiri yapılan bir iş yerinde meydana geldi. Oksijen tüpünden piknik tüpüne dolum yapılmak istenirken bir anda patlama yaşandı. Olayda bir kişi yaralanırken, iş yerinin camları kırıldı. Çevrede paniğe neden olan patlama sırasında bir arabada da ufak çapta hasar oluştu.


Yaralı vatandaş, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.