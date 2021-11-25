Bahçelievler'de kültür sanat çalıştayı düzenlendi

Bahçelievler'de kültür sanata destek amacıyla ‘Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Covid-19 Sonrası Toparlanma Süreci' başlığıyla bir kültür sanat çalıştayı düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Tüm vatandaşlarımıza sanatı erişilebilir, eşit şekilde ulaştırmak bizim vazifemizdir“ dedi.

Bahçelievler'de pandemi sonrası kültür sanat faaliyetlerine destek amacıyla geniş kapsamlı bir çalıştay düzenlendi. ‘Sürdürülebilir Kültür Sanat Alanı ve Covid-19 Sonrası Toparlanma Süreci' başlığıyla hazırlanan çalıştayın açılışı Bahçelievler Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, sanatçılar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Açılış programında konuşmaların ardından protokole çiçek takdimi yapıldı.

Öte yandan 13 gün boyunca sürecek çalıştayda çeşitli kültür sanat dernekleri ve vakıfları ile beraber kültür sanat alanında normalleşmeye hız verilmesi hedefleniyor.

“Sanat camiamıza bizim her türlü desteğimiz var”

Sanata desteğin sürdürülebilir olmasını istediğini ifade eden Başkan Bahadır, ”Pandemi sürecinde tüm sektörler etkilendiği gibi sanat camiası da etkilendi. Özellikle tiyatro ve müzik alanında uğraşan arkadaşlarımız tıpkı esnaflarımız gibi çok etkilendi. Sektörde ne yapılabilir diye daha sonra online konserler verildi, online dijital tiyatrolar yapıldı ama bunlar sanatı unutmamamıza vesile oldu. Pandeminin etkisinin bitmesiyle bir anda Bahçelievler Belediyesi olarak kültür sanat faaliyetlerimize çok hız verdik. Baktık ki pandemi öncesi vatandaşların katılımıyla yeni dönemde yaptığımız katılım arasında çok fazla artış var. Sanat camiamıza bizim her türlü desteğimiz var. Burada sanata desteğin biz sürdürülebilir olmasını istiyoruz ki sanat sürdürülebilir olsun. Kısa dönemli bir yardım veya oy açısından kesinlikle düşünmüyorum. Bunu her yerde ifade ediyorum. Tüm vatandaşlarımıza sanatı erişilebilir, eşit şekilde ve farklı kültürlerden istediği sanatı ulaştırmak bizim vazifemizdir" diye konuştu.