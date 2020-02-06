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Bahçelievler'de kuyumcuyu bıçaklayan şüpheli yakalandı

Bahçelievler’de tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kendi iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler'de tartıştığı kuyumcuyu bıçaklayarak kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından kendi iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.



Bahçelievler Bağcılar Caddesi üzerindeki kuyumcu Yusuf Y.'nin iş yerine gelen Orhan A. isimli şüpheli, kuyumcuyla tartışmış, daha sonra da elindeki bıçakla kuyumcuyu sırtından bıçaklayarak olay yerinden kaçmıştı. Yaralı kuyumcu sağlık görevlileri tarafından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, polis ekipleri ise kaçan şüpheli Orhan A.'yı yakalamak için incelemelerde bulunmuştu. Güvenlik kamerası görüntülerinden kaçan şüphelinin Orhan A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu Yusuf Y.'yi bıçaklayan Orhan A. isimli şüpheli polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kendine ait iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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