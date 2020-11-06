Bahçelievler'de lokanta ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler'de korona virüs denetimleri kapsamında lokanta, kafeterya ve iş yerlerine tedbirler kapsamında denetimler sıkılaştırıldı. Denetimlere katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Maskeyi öğrendik, o bilinç oturdu. Mesafe konusunda da restaurant, kafe ve toplu taşıma araçlarında mesafeye dikkat edelim. Bu çok önemli” dedi.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, Bahçelievler'de kaymakamlıkların koordinesinde emniyet, zabıta ve ilgili görevlilerin katılımıyla korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

İlçedeki denetime Kaymakam İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum katıldı. Ekipler Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan lokanta, kafeterya ve iş yerlerini tek tek inceledi. İşletmelerde girişlere dezenfektan bulundurulup, dükkan içerisinde masa aralarında mesafeye dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın vatandaşları bizzat uyardığı denetimlerde, maskesi olmayan vatandaşlara maske verildi. Esnafın büyük çoğunluğunun kurallara uyduğu görülürken, kurallara uymayan vatandaşlar uyarıldı.

Kısa bir açıklamada bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, her geçen gün daha çok dikkat etmek gerektiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımıza sosyal mesafeyi hatırlatıyoruz kurallara uymalarını istiyoruz oldukça memnunuz gerçekten uymaya başlamışlar. Mesafeyi tekrardan ben tüm vatandaşlarımıza hatırlatıyorum maskeyi öğrendik o bilinç oturdu. Mesafe konusunda da restaurant, kafe neresi olursa olsun hem de toplu taşıma araçlarında mesafeye dikkat edelim bu çok önemli. Vakalar artış gösterdi şu an durdu bunun inmesi için muhakkak mesafe, maske ve temizlik diyorum” dedi.

Öte yandan ilçede denetimler kesintisiz olarak süreceği kaydedildi.