Bahçelievler'de markette silahlı soygun

İstanbul Bahçelievler'de, silahlı ve maskeli 2 soyguncu, girdikleri marketten yaklaşık 6 bin TL para çalarak kayıplara karıştı.

Olay, Bahçalievler Yenibosna Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir markete meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete gelen silahlı ve maskeli 2 şüpheli, kasiyeri etkisiz hale getirdi. Daha sonra kasada bulunan yaklaşık 6 bin lirayı alan şüpheliler, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.