Bahçelievler'de “Milli Ağaçlandırma Günü” kapsamında okul bahçesine fidan dikildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 11 Kasım tarihini “Milli Ağaçlandırma Günü” ilan etmesinin ardından “Geleceğe Nefes Seferberliği” çerçevesinde Bahçelievler Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr.Hakan Bahadır, Bahçelievler Ata Ortaokulu'nda öğrencilerle fidan dikmek için bir araya geldi. Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen programa Belediye Başkanı Bahadır'ın yanı sıra İlçe Mili Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, İlçe Tarım Müdürü Murat Levent, İlçe Müftüsü Hüseyin Gün'ün yanı sıra davetliler ve öğrenciler katıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır öğrencilerle birlikte okul bahçesine çok sayıda fidan dikimi gerçekleştirdi. Programda basın mensuplarına konuşan Dr. Hakan Bahadır, amaçlarının Bahçelievler'i daha yeşil bir hale getirmek olduğunu belirterek, “Bugün Milli Ağaçlandırma Günü 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın önerisiyle ilan edildi. Biz de bugün Bahçelievler'de Ata Ortaokulu'nda çocuklarımızla birlikte ağaç dikiyoruz. Ayrıca Bahçelievler'de bugün sosyal medyadan bizden isteyen vatandaşlarımıza bugün 2 bin adet fidan hediye ettik. Onlar da bahçelerine evlerine uygun yerlere dikecekler. Amacımız ülkemizi ve Bahçelievler'imizi daha yeşil yapmak daha güzel yapmak yaklaşık yüzde 10 oranında ağaç sayımızı ve yüzde 15 oranında da yeşil alanımızı arttırdık Bahçelievler'de burada yapmak istediğimiz asıl şey iklim değişikliğine dur diyebilmek. Yakında Bahçelievler'de iklim değişikliği ile ilgili mini bir çalıştay yapacağız ulusal düzeyde. Amacımız burada gençlerimizle burada diktiğimiz 10 ağaç ile farkındalığı arttırmak ve ağaç dikmenin yeşilin ne kadar önemli olduğunu onlara vurgulamak. İklim değişikliğine şimdiden dur diyebilmek” diye konuştu.