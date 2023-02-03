Bahçelievler'de otobüsün çarptığı kadının cenazesi adli tıptan alındı

Bahçelievler'de İETT otobüsünün durağa dalması sonucu hayatını kaybeden fiziksel engelli kadının cenazesi adli tıptan alındı. Ölen kadının damadı Muharrem Burak Özen, "Büyük üzüntü içindeyiz. Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını konunun açığa kavuşturulmasını, gün yüzene çıkartılmasını istiyoruz" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler E-5 yan yol Edirne istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü yol kenarında bulunan otobüs durağına dalmıştı. Kazada fiziksel engelli Hikmet Kaya isimli kadın hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından ölen kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan kadının cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı. Engelli Hikmet Kaya'nın cenazesi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Sinop'a gönderildi.

Adli Tıp girişinde basın mensuplarına konuşan ve şoförün uyuduğunu ileri süren ölen kadının damadı Muharrem Burak Özen, “Dün 18.30 sıralarında Bahçelievler'de talihsiz bir trafik kazasıyla karşı karşıya kaldık. Trafik kazasında hayatını kaybeden annemiz oldu. Büyük üzüntü içindeyiz. Bununla alakalı sorumluların bir an önce cezalandırılmasını konunun açığa kavuşturulmasını, gün yüzene çıkartılmasını istiyoruz. Konu ile alakalı herhangi bir ihmalkarlık varsa, söz konusuysa bu ihmalkarlığın sebebini merak ediyoruz, ailecek bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Biz evlatları, kızları oğulları büyük üzüntü içindeyiz. İstanbul Bahçelievler'de ikamet ediyor, bir akraba ziyaretine gitmek için durakta beklerken, ihmalkarlık sonucu oluşan kaza. İnsanların, yayaların uyku halinde olduğunu düşündüğümüz şoförün sürdüğü söyleniyor. Bu bir söylenti tabi ama gelecek kayıtlarla ve videolarla cevap alacağımızı düşünüyorum. Cenaze İstanbul memleketi Sinop'a gönderilecek" dedi.