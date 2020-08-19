İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçelievler'de restoran ve iş yerlerine korona virüs denetimi

Bahçelievler Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında ilçede restoran ve iş yerlerinin denetimlerine ağırlık verdi.

Ayrıca polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını da denetledi.


Korona virüsle mücadelesine aralıksız devam eden Bahçelievler Belediyesi, dün İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği 'Covid-19 Tedbirleri Denetimleri' konulu genelge kapsamında çalışmalarını sıklaştırdı. Bu kapsamda Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan ile polis ve sağlık ekipleri, ilçede bulunan restoran ve iş yerlerini denetledi. Denetimler esnasında Başkan Bahadır, girdiği restoranlarda masalar arasındaki mesafe konusunda uyarılarda bulunurken, maskesi olmayan vatandaşlara da maske verdi. Ayrıca Başkan Bahadır, polis ekipleriyle birlikte toplu taşıma araçlarının denetimini de gerçekleştirdi.



“Yüzde 80 oranında vatandaşlarımız ve esnafımız kurallara uyuyor”


Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge doğrultusunda sayın kaymakamımızla, polis ekipleriyle ve ilçe sağlık ekipleriyle denetime çıktık. Zaten bu denetimler her gün yapılıyor. Ama yayınlanan genelge doğrultusunda 81 ilde daha kapsamlı bir denetim başladı. Biz de Bahçelievler olarak ilçemizde kontrollerimizi yapıyoruz. Yüzde 80 oranında vatandaşlarımız ve esnafımız kurallara uyuyor. Kurallara uymayanları da ikaz ettik. Çünkü Türkiye korona sürecinde en başarılı ülkeler arasında yer alıyor. O yüzden rehavete kapılmamamız gerekiyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.