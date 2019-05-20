Bahçelievler'de sahte parfüm operasyonu

İstanbul Bahçelievler'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 8 bin 752 boş parfüm şişesi, bin şişe dolumu yapılmış parfüm, dolumda kullanılan makineler ve doluma hazır yaklaşık 400 litre parfüm sıvısı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler'de yaptıkları çalışmalarda Kocasinan Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde bulunan bir binanın bodrum katında sahte parfüm üretildiğini belirledi. Söz konusu iş yerine ekipler bugün öğle saatlerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde 8 bin 752 boş parfüm şişesi, bin tane dolumu yapılmış parfüm, dolumda kullanılan makineler ve doluma hazır yaklaşık 400 litre parfüm sıvısı ele geçirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemelerde dolumların sağlıksız koşullarda yapıldığı tespit edilirken, dünyaca ünlü parfümlerin sahtelerinin ele geçirildiği iş yerinde bulunan iki kişi ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.