Bahçelievler'de seyyar aşılama sürüyor

Aşı randevusu olan, yeni randevu oluşturan vatandaşlar camide kurulan çadırlarda sırasıyla aşılarını oluyor.

Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler Kaymakamlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü aşıya dikkat çekmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler'de bulunan Yenibosna Merkez Camii'nin avlusuna seyyar aşılama istasyonu kuruldu. Aşılama istasyonunda İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri aşı sırası gelen vatandaşları aşıladı. Randevusu olmayan vatandaşların da yeni randevu oluşturmasıyla hemşireler tarafından aşıları yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, aşı olunması gerektiğini ifade ederek, “Bahçelievler Belediyemiz, Kaymakamlığımız, Bahçelievler İl Sağlık Müdürlüğü ile beraber aşılama çalışmaları yapıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken şu herkesin aşı olması lazım aşılama 17 yaşına kadar indi yaşlılarda bu rakam çok yüksek. 20 ile 40 yaş arasında vaka sayıları yüksek, aşıyı kabul etmeme, aşıdan çekinme var onlar da kendi açılarından haklı o yüzden tüm arkadaşlarımı bekliyorum. Aşının normal aşılardan bir farkı yok, kısırlık, çip takıldığı yönünde bir şehir efsanesi var, kesinlikle öyle bir şey yok. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yapılan çalışmalar bu aşının doğru olduğunu gösteriyor. Şu an da gelişmiş ülkelerde aşı yapılan yerlerde vakalar artarken ölüm oranı düşüyor, gelişmemiş ülkelerde ise hem vakalar hem ölüm artıyor; bunun nedeni aşı yapılmadığı için. Bir anestezi uzmanımız şunu dedi eğer yoğun bakıma yatarlarsa söylemek istemiyorum ama ölme ihtimali fazla, iyileştiler 10 yıl olarak rahatsız ve sakat olarak yaşayacaklar” dedi.

“Aşıyı kabul etmemiz gerekiyor”

Nilüfer Yenisun ise, “Önceleri geçici salgın diye düşündüm, kendimi izole ediyorum fakat bunun çok ciddi olduğunu düşünmeye başladım. Hepimiz bu salgından bir an önce kurtulmak için aşı olmayı kabul etmemiz gerekiyor. Bence çok daha sağlıklı İstanbul'a yeni döndüm sıra beklemeden kayıt oldum” diye konuştu.