Bahçelievler'de uyuşturucu kullanan kişi hayatını kaybetti

Bahçelievler'de çalıştığı iş yerinde uyuşturucu kullanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayda bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Bahçelievler Yenibosna Çoruh Sokak'ta saat 04.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı iş yerinde kalan bir kişi gece saatlerinde uyuşturucu kullandı. Daha sonra uyuşturucunun etkisiyle bilincini kaybeden kişi yere yığıldı. Yerde bir süre çırpınan kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme ekipler bir kişiyi gözaltına alırken, aynı iş yerinde kalan bir kaç kişinin de ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Olay yeri inceleme ekipleri hayatını kaybeden kişi ve olay yerinde inceleme yaptı. Daha sonra hayatını kaybeden kişinin cesedi gerekli incelemelerin yapılması için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.