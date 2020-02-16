Bahçelievler'de vatandaşlara yaklaşık 3 ton hamsi ikramı

Bahçelievler'de bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivalinden yaklaşık 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Hamsi almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, festival renkli görüntüler oluşturdu.

Bahçelievler'de bu yıl ilk kez düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde vatandaşlar, yaklaşık 3 ton dağıtılan hamsi için uzun kuyruklar oluşturdu. Bahçelievler Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen festivalde hamsinin yanı sıra Karadeniz yöresine ait müzikler ve folklor gösterileri ile vatandaşlar hafta sonunda keyifli bir gün geçirdi. Festivale AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Hasan Turan, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bahadır, festivalde kendi elleri ile balık pişirip vatandaşlara dağıttı. Bahadır'a Bahçelievlerlilerin ilgisi büyük oldu.

Bahçelievler'de hamsi yeme yarışması

Festival kapsamında hamsi yeme yarışması düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada tabaklara konulan 34 hamsiyi en hızlı yiyen 3 vatandaşa plaket takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalin sonunda ise sanatçı Ekin Uzunlar şarkıları ile binlerce Bahçelievlerli vatandaşı coşturdu.

“Türkiye'nin her yöresinden insanlar bizim için değerlidir”

Karadenizlilerin mert insanlarını çok sevdiklerini dile getiren Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bugün Karadenizli komşularımızla buluştuk. Hamsimiz dağıtılıyor. Türkiye'nin her yöresinden insanlar bizim için değerlidir. Biz kimseyi dini, ırkı, mezhebi olarak ayırmıyoruz. Bugün Karadenizlilerle buluştuk. Biz Karadeniz'i, Karadeniz'in mert insanını gerçekten seviyoruz. Çünkü kalplerinde bir altın taşıyorlar. Bir kristal taşıyorlar. Bir yakut taşıyorlar. Bir mertlik taşıyorlar. Karadenizliler hoş geldiniz, şeref verdiniz“ diye konuştu.

Hamsi festivali vatandaşlardan tam not aldı

Daha önce hep televizyonlarda gördüklerini ve Bahçelievler'de böyle bir festivalin olmasından mutlu olduklarını belirten Ayşen Ünikoğlu, “Balık festivali için geldik. Her zaman televizyonlarda görüyoruz. Anadolu Yakası'nda oluyor. Bu sefer bize yakın oldu. Bahçelievler Yayla'da oturuyoruz. Çok memnunuz başkanımızdan. Teşekkür ediyoruz. İlk defa katılıyoruz. Hamsiyi çok seviyoruz. Hava çok güzel. Biz de eğlenmek için geldik“ dedi. Sivaslı olmasına rağmen buraya hamsi yemeye geldiğini söyleyen Mahmut Çalışkan, “Hamsi yemek için geldik. Başkanımızdan memnunuz. Allah razı olsun. Ben Sivaslıyım. Hamsiyi pek sevmem ama yiyeceğim“ dedi. Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür eden Ahmet Ateş ise, “Hamsi Festivali var. Hamsiyi seviyorum. Festivali gerçekleştirerek iyi yaptılar. Halkımız da sevindi. İyi görüyoruz. Biraz bekledik ama olsun. Bahçelievler Belediyesi'ne teşekkür ediyorum“ şeklinde konuştu.