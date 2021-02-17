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Bahçelievler'de vatandaşların karla imtihanı

Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş zor anlar yaşadı.

Bahçelievler'de boş araziden aşağı inmeye çalışan vatandaşların kayarak düştüğü anlar kameralara yansıdı.


İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı bugün de devam ediyor. Kenti beyaza bürüyen kar, sabah saatlerinde etkisini artırınca buz tutan yollarda vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bahçelievler'de boş araziden aşağı inmeye çalışan bazı vatandaşlar da kaydı. Vatandaşların kayarak düştüğü anlar kameralara yansırken bir kişinin metrelerce kaydığı görüldü.

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