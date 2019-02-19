Bahçelievler'de yaşanan doğalgaz patlamasının şiddeti, gün aydınlanınca ortaya çıktı

Bahçelievler'de bir apartmanın giriş katında sabaha karşı meydana gelen patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı. Yaşanan patlamada bir kişi yaralanırken evde ve çevrede bulunan 10 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay Bahçelievler Cumhuriyet mahallesi şeker sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre doğalgazdan meydana gelen patlama da dairede bulunan bir kadın hafif şekilde yaralanırken dairede ve çevrede bulunan 10 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Patlamanın şiddeti gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Patlamada karşı bina da oturan ve meydana gelen ses nedeniyle yataktan fırladığını belirten Hüseyin Yıldırım “Sadece yataktan fırladım balkona çıktım bütün camlar falan kırılmıştı. Ses çok şiddetliydi arka mahalleden geldiler” dedi.

Daire ve sokakta olay yeri inceleme polislerinin ve belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.