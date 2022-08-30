Bahçelievler'de Yaz Spor Okullarında coşkulu kapanış

Bahçelievler'de 20 farklı branşta düzenlenen ve 7 bin öğrencinin katıldığı Yaz Spor Okulları için kapanış töreni düzenlendi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan Yaz Spor Okullarının Kapanış Töreninde coşku dolu anlar yaşandı.

Bahçelievler Belediyesi ve İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle çocukların sosyalleşmesi ve spora yönelmesini sağlamak amacıyla düzenlenen “Yaz Spor Okulları”nda sezon sonuna gelindi. Çocukların tatillerini en verimli şekilde geçirmelerini sağlayan yaz okulunda, 20 farklı branşta yaklaşık 7 bin öğrenci ücretsiz eğitim aldı. 30 Ağustos Zafer Turnuvası'yla sona eren Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni, kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından madalya ve ödül törenleri gerçekleştirildi. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde yapılan kapanış törenine Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, il ve ilçe spor müdürleri de katıldı.

“Bu güzel günü taçlandıralım istedik”

Yaz Spor Okullarının Kapanış Töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “30 Ağustos Zaferimizin 100'üncü yılını kutluyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun başlangıcının temellerinin atıldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarını, kanı, teri olan herkesi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu güzel günü taçlandıralım istedik. Hem bir turnuva hem de bizim 2 ay boyunca Bahçelievler Belediyesi olarak yaptığımız 20 branştan hem spor hem sanat, robotik kodlamadan dramaya, yüzmeden jimnastiğe, atletizme, geleneksel ve normal okçuluğa kadar akla gelebilecek her şeyi çocuklarımızla yaptığımız güzel bir yaz okulunun sonuna geldik. Onları güzel hediyelerle uğurluyoruz. Ama bırakmıyoruz. Yaz okullarımız olduğu gibi kışın da kış okullarımız devam edecek. Hedefimiz Bahçelievler'de her çocuğumuza ve gencimize spor, sanat yaptırabilmek. Eğitimlerini muhakkak yapacaklar ama biz özellikle tüm çocuklarımızın spor ve sanat yapmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.

Bahçelievler Belediyesi'nde spor eğitmenliği yapan Songül Ekici, “20 branşta, 11 ayrı rotasyonda çocuklarımız yaz spor okullarında görev aldı. Amacımız, yaz aylarını daha aktif sporlar iç içe geçirmelerini sağlamaktı. Yüzme, voleybol, basketbol, okçuluk, halter gibi birçok branşta çocuklarımıza eğitim verdik. Hem fiziksel, hem zihinsel açıdan onların gelişimine katkıda bulunmak için yıllardır da bu işi yapıyoruz” şeklinde konuştu.

45 yaşındaki sporcu Arzu Balsızan ise, “Kick boks yapıyorum. Yıllardır birçok sporla ilgilendim. Bahçelievler Belediyesi, bu konuda çok iyi. Gerçekten çok güzel çalışmaları var. Birçok çocuğumuza imkanlar sağlıyor ücretsiz olarak” şeklinde konuştu.

Yazı nasıl geçirdiğini anlatan 9 yaşındaki Derda Cambaz, “Müziğe, satranca ve resme gittim. Bizim müzikte yaptığımız ritmi, belediye başkanının karşısında yapacağız, o yüzden buradayız. Ben tarih de seviyorum. 30 Ağustos Büyük Taaruz'da Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları Yunan ordusuna karşı büyük bir galibiyet elde ederek İzmir'i Yunanlar'dan geri püskürttüler” dedi.