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Bahçelievler'de yıkılma tehlikesi nedeniyle 7 katlı bina boşaltıldı

Bahçelievler’de 24 dairenin bulunduğu 7 katlı bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Bahçelievler'de 24 dairenin bulunduğu 7 katlı bina, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.


Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Birlik Sokak'ta bulunan 2 numaralı Birlik Apartmanı, bina sakinlerinin talebiyle yıkılma tehlikesi nedeniyle belediye ekipleri tarafından boşaltıldı. Ekipler binayı mühürlerken, 12 dükkan bulunan 24 daireli binada oturan kimi vatandaşlar yakınlarına gitti, kimileri de belediye tarafından otellere yerleştirildi. Çevresine güvenlik şeridi çekilen 45 senelik binanın belediye tarafından yıkılması bekleniyor.


Binanın altındaki dükkandan eşyalarını almaya gelen Recep Hancı, "Binamızın etrafından dökülen taşlar nedeniyle müracaat ettik. Sağ olsun belediyemiz de geldi, ilgilendi, mühürledi" dedi.



“Bütün eşyalarımız içeride, şu an ne olacak bilmiyoruz”


Bina sakinlerinden Elmas Şahin ise binanın sağlam olmadığının bilindiğini ifade ederek, “Binanın çürük olduğunu zaten biliyorduk, 10 daire kadar toplanabildik ama yıktıramadık diğer daireler onay vermediği için. Dün de zabıta ve polis gelip evleri boşalttırdı. Birileri şikayet etmiştir diye düşünüyorum. Daha önceden ekip çağırıp baktırdılar, çürük olduğu biliniyordu. Yan dairenin içinde olanları kolaylıkla duyabiliyorduk. Apartman doluydu. Ailemizin yanına gideceğiz, evi olmayanları Öğretmenevi'nde ağırlayabileceklerini söylediler. Bütün eşyalarımız içeride, şu an ne olacak bilmiyoruz” diye konuştu.

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