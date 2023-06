Bahçeşehir Koleji, Asya Fizik Olimpiyatına damga vurdu

Bu yıl 23'üncüsü gerçekleştirilen Asya Fizik Olimpiyatı, Moğolistan'ın Ulan Batur kentinde, 21-28 Mayıs tarihlerinde 28 ülkeden 198 yarışmacının katılımıyla düzenlendi. TÜBİTAK BİDEB tarafından 2202 Bilim Olimpiyatları Programı çerçevsinde milli takımlarda yetiştirilen, aralarında Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören öğrencilerinde bulunduğu genç bilim insanları, Türkiye'yi uluslararası sahada temsil etme fırsatı buldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesinde eğitim gören Emir Akdağ gümüş, Mehmet Anıl İşkesen bronz madalya almaya hak kazanırken, Kaan Dere ile Kutay Kulbak da mansiyon elde etti. Öğrencilerin bu başarısı, ailelerine ve okullarına büyük gurur yaşattı.

Ödüle doymuyorlar

Bahçeşehir Koleji Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nin şu ana kadar, 45'i Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan (IPhO) olmak üzere, 126 tane bilim olimpiyatı madalyası bulunuyor. Madalya anlamında dünyanın fizik olimpiyatı açısından en başarılı okullarından biri olan Kolejin Kemerburgaz Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nin on beş yılı aşkın süredir yoğun şekilde önem verdiği fizik olimpiyatı çalışmalarının başında, fizik öğretmeni Prof. Dr. Recep Dimitrov bulunuyor. Her yıl Türkiye'yi Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda temsil edecek beş kişilik milli takımda mutlaka öğrenci barındıran okulun başarısı, her yıl sayısız madalyanın yanı sıra MIT, Oxford gibi üniversitelerden gelen kabullerle de tescilleniyor.