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Bahçeşehir Koleji, Avrupa Şampiyonu

FIBA Avrupa Kupası Finali’nde Reggio Emilia’yı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmeyi başardı.

FIBA Avrupa Kupası Finali'nde Reggio Emilia'yı 2 maçta da mağlup etmeyi başaran Bahçeşehir Koleji, kupayı müzesine götürmeyi başardı.


FIBA Avrupa Kupası Finali'nde İtalya'nın Reggio Emilia takımıyla eşleşen ve deplasmandaki ilk maçı 72-69 kazanan Bahçeşehir Koleji, Ülker Arena'da oynanan ikinci maçtan da 90-74 galip ayrılarak kupayı kazandı. Kupayı FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel'in elinden alan Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith, final serisinin de en değerli oyuncusu oldu. Ülker Arena'da binlerce taraftarı önünde kupayı kazanan Bahçeşehir Koleji'nde büyük coşku yaşandı.

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