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Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta finalde

Bahçeşehir Koleji, FIFA Europe Cup yarı final rövanşında Hollanda ekibi ZZ Leiden’i 90-82 mağlup ederek finale yükseldi.

Bahçeşehir Koleji, FIFA Europe Cup yarı final rövanşında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 90-82 mağlup ederek finale yükseldi.



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik


Hakemler: Michal Proc, Geert Jacobs, Zdravko Rutesic


Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Hall, Jones 15, Dekker 16, Oğuz Savaş 2, Erkan Yılmaz 8, Kartal Özmızrakx 24, Solomon 6, Muhammed Baygül 2, Berkay Candan 15


Başantrenör: Zafer Aktaş


ZZ Leiden: Dunn 21, Ververs, Mikalauskas 10, Bree 10, Midtgaard 8, De Jong 9, Olisemeka 11, Bouwknecht 13, Windt, Affo


Başantrenör: Eddy Casteels


1. Periyot: 25-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)


Devre: 46-38 (Bahçeşehir Koleji lehine)


3. Periyot: 72-57 (Bahçeşehir Koleji lehine)

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