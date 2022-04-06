Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ta finalde

Bahçeşehir Koleji, FIFA Europe Cup yarı final rövanşında Hollanda ekibi ZZ Leiden’i 90-82 mağlup ederek finale yükseldi.
Bahçeşehir Koleji, FIFA Europe Cup yarı final rövanşında Hollanda ekibi ZZ Leiden'i 90-82 mağlup ederek finale yükseldi.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Michal Proc, Geert Jacobs, Zdravko Rutesic
Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Hall, Jones 15, Dekker 16, Oğuz Savaş 2, Erkan Yılmaz 8, Kartal Özmızrakx 24, Solomon 6, Muhammed Baygül 2, Berkay Candan 15
Başantrenör: Zafer Aktaş
ZZ Leiden: Dunn 21, Ververs, Mikalauskas 10, Bree 10, Midtgaard 8, De Jong 9, Olisemeka 11, Bouwknecht 13, Windt, Affo
Başantrenör: Eddy Casteels
1. Periyot: 25-19 (Bahçeşehir Koleji lehine)
Devre: 46-38 (Bahçeşehir Koleji lehine)
3. Periyot: 72-57 (Bahçeşehir Koleji lehine)