Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden büyük başarı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi robotik takımı “Integra-3646” Houston'da 70 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencinin yarıştığı FRC Dünya Şampiyonası'nda 8 bin takım arasında en iyi 3 takımdan biri oldu. Bu yıl “Uzay” konusunun ele alındığı yarışmada öğrenciler temsili uzay kargo aracına ve roketlere kargoları yerleştirmeyi hedeflediler.

Houston'da düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası'nda Galileo Division Şampiyonluğunu alan, Einstein Field'de şimdiye kadar Türkiye'yi temsil eden tek Türk takımı olan ve Dünya Şampiyonası Chairman's Award Finalist'i ödülünü kazanan INTEGRA-3646 yine bir ilke imza attı. 17 kişilik takımın 12'sinin kız öğrencilerden oluştuğu Integra-3646, bu yıl #girlsfirst sloganı ile kız öğrencilerin de her alanda başarılı olabileceği inancıyla çalışarak tarih yazdı. Bahçeşehir Koleji robotik takımı, FIRST Vakfı tarafından 1992 yılından bu yana ABD'de düzenlenen ve dünya çapında lise robotik takımlarının katıldığı FIRST Robotics Competition'da (FRC) her yıl olduğu gibi bu yıl da başarıyla mücadele ederek 8 bin takım içerisinde ilk 3'e girmeyi başardı.