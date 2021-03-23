Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları'nda büyük başarı

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları İkinci Aşama Sınav sonuçları açıklandı. Bahçeşehir Koleji öğrencileri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bilim Olimpiyatı'ndan madalyalar ile döndü. 18 öğrenci toplamda 5 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya almaya hak kazandı. Bir öğrenci ise TÜBİTAK Kış Kampı'na davet edildi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak üzere düzenlenen TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatlarının sonuçları açıklandı. Olimpiyata katılan Bahçeşehir Koleji'nden 18 öğrenci toplamda 5 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya almaya hak kazanırken bir öğrenci ise TÜBİTAK Kış Kampı'na davet edildi.

Bilim olimpiyatları için yoğun hazırlık yapılıyor

Bilim Olimpiyatları hazırlık aşamalarında, Millî Eğitim Bakanlığı Lise Öğretim Programlarından farklı ve üst düzey beceriler kazandıran programlar uygulanıyor. Bahçeşehir Kolejinin Fen ve Teknoloji, Anadolu ve Fen Liselerinde öğrenciler, öğretim programı gereği haftalık olarak yapılan derslerin dışında ekstra 15 saatlik bir çalışma ve dört saatlik periyotlarda uygulanan sınavlarla, Fizik ve Bilgisayar Olimpiyatlarına hazırlanıyorlar.

Olimpiyat başarıları öğrencilere avantaj sağlıyor

Fizik ve Bilgisayar olimpiyatlarına katılan öğrenciler, hazırlık aşamasında fizik ve matematik derslerinin MEB öğretim programlarını çalışmaya başladıkları yıl tamamlayarak, henüz 12. sınıfa gelmeden Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Fizik ve Matematik derslerindeki çalışmalarını bitiriyorlar.

Öğrenciler, olimpiyatlarda derece aldıklarında, sınavsız olarak alanlarına yönelik istedikleri bölümlere kontenjan sorunu yaşamadan ÖSYM tarafından yerleştirilme ya da ek puan alıp merkezi yerleştirmeye dahil olarak indirimli ve burslu programlara yerleştirilme olanağına sahip olabiliyorlar. Olimpiyatlarda derece alan öğrenciler ayrıca yurt dışı üniversitelerden burslu kabul de alabiliyorlar.

Ortaokul düzeyinde düzenlenen Bilim Olimpiyatları ise öğrencilerin matematik ve bilgisayar alanlarındaki ilgilerini artırıyor ve ulusal olimpiyatlara hazırlanmalarını ve yarışmalara katılmalarını sağlıyor. Ayrıca bilim olimpiyatlarına katılmak ve bu kapsamda yapılan tüm çalışmalar, akademik kazanımların yanı sıra çalışma disiplininin ve sorun çözme becerilerinin gelişmesine en yüksek seviyede katkı sağlıyor.

Bahçeşehir Koleji lise öğrencilerinin yarıştıkları branşlar ve aldıkları ödüller ise şöyle:

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi'nden;

Alper Tezcan, Fizik dalında Altın Madalya

Yaman Bora Otuzbir, Fizik dalında Altın Madalya

Eser İlke Genç, Fizik dalında Gümüş Madalya

Kaan Dere, Fizik dalında Gümüş Madalya

Emir Akdağ, Fizik dalında Gümüş Madalya

Tolga Avkan, Fizik dalında Gümüş Madalya

Mehmet Anıl İşkesen, Fizik dalında Bronz Madalya

Beyza Nur Özaytekin, Fizik dalında Bronz Madalya

Ege Kabasakaloğlu, Bilgisayar dalında Altın Madalya

Ahmet Atilla Ak, Bilgisayar dalında Gümüş Madalya

Fatih Solak, Bilgisayar dalında Bronz Madalya

Mustafa Anıl Özkurt, Bilgisayar dalında Bronz Madalya

Ulusal TÜBİTAK Ortaokul Matematik Olimpiyatları'nda ortaokul öğrencisi Kerem Berru Koç Bronz Madalya

Ankara 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden

İrem Gülce Yazgan, Matematik Dalında Altın Madalya

İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden;

Olcay Oransoy Bilgisayar dalında Altın Madalya

Elif Deniz Kantar Bilgisayar Dalında Bronz Madalya

TÜBİTAK Ulusal Ortaokul Bilgisayar Olimpiyatı'nda Emir Recep Kuzu Gümüş Madalya, Can Sezgin Bronz Madalya almaya hak kazandı.

İlhan Arda Al ise ortaokul kış kampına davet edildi.