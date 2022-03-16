Bahçeşehir Koleji yarı finalde

FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Sporting CP'yi deplasmanda 73-70 mağlup eden Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesinde rakibini sahadan 66-54'lük yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleye Bahçeşehir Koleji; Kartal Özmızrak, Jamar Smith, Jamal Jones, Sam Dekker ve Oğuz Savaş; konuk ekip Sporting CP ise Micah Downs, Tanner Omlid, Joshua Patton, Shakir Smith, Travante Williams beşiyle başladı.

Konuk ekip, Omlid ve Shakir Smith'in bulduğu dış atışlarla maça 12-2'lik seriyle başladı ve Bahçeşehir Koleji'ni çeyreğin bitimine 6 dakika 18 saniye kala mola almaya zorladı. Kırmızı Ejderhalar moladan Smith ve Kartal'ın üç sayılık isabetleriyle dönüp skoru 8-12'ye getirince molayı alan taraf bu kez çeyreğin bitimine 4 dakika 29 saniye kala Sporting CP oldu. Periyodun son kısmında iki ekip de skor üretiminde sıkıntı yaşarken maçın ilk dörtte birlik bölümü, Portekiz temsilcisinin 19-15 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci çeyreğe iki takım da savunma sertliğini artırarak başladı ve Sporting CP, ilk dört dakikayı 25-17 önde geçti. Çeyreğin orta bölümünde konuk takım farkı ilk kez çift hanelere çıkarttı ve devrenin son 3 dakika 52 saniyelik bölümüne 33-20 Sporting CP üstünlüğüyle girildi. Periyodun orta kısmında Black ve Smith'le farkı tek hanelere çeken Bahçeşehir Koleji, ilk yarının son 2 dakikasına girilirken skoru 28-37'ye getirdi. Kırmızı Ejderhalar, devrenin son iki dakikasında skor üretemedi ve soyunma odasına 39-33 Sporting CP üstünlüğüyle girildi.

Bahçeşehir Koleji ikinci yarıya 5-0'lık seriyle başladı ve skoru ilk üç dakikada 33-39'a getirdi. Kırmızı Ejderhalar, çeyreğin orta kısmında Berkay'ın hem hücum hem de savunmadaki çabasıyla farkı tek topa indirince rakip takım, periyodun bitimine 4 dakika 19 saniye kala molaya başvurdu (38-41). Üçüncü çeyreğin son dört dakikasında iki takım da skor üretiminde sıkıntı yaşadı ve maçın son dörtte birlik bölümüne 46-41 Sporting CP üstünlüğüyle girildi.

Son çeyreğe iki ekip de yüksek yoğunlukla başlarken Erkan'ın hücum ve savunmada enerjiyi daha da yukarı çekip skoru 53-52'ye getirmesi üzerine Portekiz ekibi, maçın bitimine 5 dakika 22 saniye kala molaya başvurdu. Maçın son bölümünde savunma kaynaklı sayılarla maçın kontrolünü ele geçiren Kırmızı Ejderhalar, sahadan 66-54'lük skorla galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.