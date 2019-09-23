Bahçeşehir Koleji yeni transferlerini basına tanıttı

Bu sezon Basketbol Süper Ligi ve Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji, yeni transferlerini ve bu sezonki kadrosunu basına tanıttı.

Bu sezon Süper Lig'in yanı sıra Euro Cup'ta da Türkiye'yi temsi edecek olan Bahçeşehir Koleji, yeni kadrosunu basına tanıttı. Lansmana, Kulüp Kurucu Başkanı Hüseyin Yücel, Kulüp Başkanı Ömer Yücel, Kulüp Genel Sekreteri Alpaslan Aydın, yeni transferler Doğan Şenli, Jajuan Johnson, Mangok Mathiang, Abdülkadir Gülşen, Sean Armand, Trae Gordon, Dwight Hardy, Altan Erol ve Cameron Clark ile birlikte takım oyuncuları katıldı.

Toplantıda söz alan Kurucu Başkan Hüseyin Yücel, "Sadece bize değil tüm takımlara kazasız belasız ve sakatlıksız bir sezon dilerim. Fair-play çerçevesinde güzel maçlar seyretmeyi temenni ediyoruz. Bu sene 3. sezonumuz. İlk senemizde Süper Lig'e çıktık. Güzel yorum ve eleştiriler aldık. Sevildik ve yeni taraftarlar edindik. 3 eski oyuncumuzla yolumuza devam ediyoruz. 9 da yeni oyuncumuz var. Başkanımız ve genel menajerimiz güçlü bir kadro kurdu. Bu kadroya inanıyor ve güveniyorum. Bu senenin bizim için ayrı bir önemi var. Süper Lig'de 2. sezonumuzda ayrıca Avrupa parkelerinde olacağız. Bu bizim için ayrı bir gurur. Türkiye'yi temsil etme imkanına sahibiz. Ümit ediyorum, gidebildiğimiz yere gitmek istiyoruz. Başkanımız ve menajerimiz final-four sözü verdi. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Çok güçlü bir altyapıya sahibiz. Geçen sene 24 ilde taramalar yaptık ve sadece kendi öğrencilerimize değil ekonomik durumu olmayanlara da kapılarımızı açtık. Gençlere yatırım yapıyoruz” dedi.

Ömer Yücel: “Fair-play'dan asla ödün vermeyeceğiz”

Bu sene fair-play ve centilmenlikten asla ödün vermeden mücadele edeceklerini belirten Başkan Ömer Yücel ise, “50 yılı devirmiş bir kurum Bahçeşehir. Bu takım bizim göz bebeğimiz. Geçen sene olduğu gibi bu sene de Süper Lig'de mücadele edeceğiz. Bu kulüp bir şehir takımı değil. Bu kulüp bir Türkiye takımı. Türkiye'de bulunan bütün spor kulüpleri içinde belki de en profesyonel yönetilen kulüp biziz. Benim üzerime fazla yük düşmüyor. Ekip arkadaşlarım çok güzel yönetiyorlar. Bahçeşehir Koleji'ne de ayrı teşekkür ediyoruz. Bizim için sevgi çok önemli. Bazı takımlar deplasmana taraftar götüremezken, müsaade etseler biz 3-5 bin taraftar götürebiliriz. Bu sene maçlarımızı Akatlar'da oynayacağız. Beşiktaş ile olan kardeş ilişkimiz var. Akatlar'da 2019-2020 sezonunu geçireceğiz. Kulübümüz için en önemli değer fair-play ve centilmenliktir. Koçtan söz istiyorum, fair-play ve centilmenlikten asla ve asla ödün vermeyelim. Bu iki unsur bizim için çok önemli. Önümüzdeki sezon Türk basketbol camiasına imzamızı atacağız. 600 oyuncu seçtik. Altyapılarda çalışıyorlar. Seneye hedefimiz ise bu sayıyı 3 bine yükseltmek” şeklinde konuştu.

Toplantı yeni transferlerin mukavelelerini imzalaması ve takımın sponsorlarına imzalı forma takdim edilmesi ile son buldu.