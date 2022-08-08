Bahçeşehir Üniversitesi 22. dönem mezunlarını coşkuyla uğurladı

dönem mezunlarını veren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) mezuniyet coşkusu yaşadı. Future Kampüste gerçekleşen törende binlerce öğrenci keplerini atarak mezun oldu.

BAU 2021-2022 akademik yılında 22. dönem mezunlarını verdi. Future Kampüste gerçekleşen törende 589'u yabancı öğrenci olmak üzere toplamda 3 bin 540 öğrenci keplerini atarak, yeni hayatlarına ilk adımlarını attı. Bahçeşehir Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, yurt dışındaki üniversitelerin akademik temsilcileri, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, Türkiye'nin önde gelen sektör temsilcileri ve ailelerin katıldığı törende dereceye giren öğrenciler ile tüm mezunlara diplomaları takdim edildi.

“Sevgili öğrencilerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Şirin Karadeniz, mezunlarıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Sevgili mezunlarımız, BAU ailesi olarak mezuniyet sevincinizi mutlulukla paylaşıyoruz. Bize pırıl pırıl gözlerle bakan siz sevgili öğrencilerimizi en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sizler azmettiniz, çalıştınız ve başardınız. Pandemi süreci dâhil olmak üzere asla yılmadınız ve yolunuza devam ettiniz. Sizi gönülden tebrik ediyorum. Bahçeşehir Üniversitesi mezunu olarak kendinizle gurur duyun. Çünkü ailelerinizle birlikte biz sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

“Dünya insanı olmanız yolunda emek sarf ettik”

Mezunlarını donanımlı bir eğitimle uğurladıklarını belirten Prof. Dr. Şirin Karadeniz, “Kıymetli mezunlarımız, aileleriniz sizi çok güzel yetiştirdi ve üniversite eğitiminiz boyunca da bizlere emanet etti. Üniversitemizin akademisyenleri olarak bizler de sizleri birer bilim insanı, profesyonel iş insanı ve bir dünya insanı olma yolunda 21. yüzyılın yetkinleriyle donanmış hem etik değerleri önemseyen hem de mesleki yaşama hazır bireyler olarak yetiştirmek için gayret ettik ve emek sarf ettik. Bundan sonraki yaşamınızda da hocalarınız olarak sizlerden istediğimiz tek bir şey var; O da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' dediği yoldan asla ayrılmamanız. Başka bir yola ihtiyacınız yok. Bunu sakın unutmayınız” diye konuştu.

“Türkiye'yi çok seviyorum, yalnız olduğumu hiç hissetmedim”

İran'dan üniversite okumak için Türkiye'ye gelen Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren İranlı Ali Rezaei Bahçeşehir Üniversitesi macerasını ve başarı hikâyesini paylaştı: “Avrupa'daki üniversitelere bakarken, bir liste oluşturdum. Listemde öğrenim imkânları çok iyi olduğu için Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öne çıkan üniversite oldu. Bende tercihimi bu yönde kullandım. Üniversitemde Psikoloji Bölümünü bitirdim. Ayrıca film ve müzikle de ilgileniyorum. Öncelikle yüksek lisans daha sonra da doktora yapmayı düşünüyorum. Bununla birlikte 2 senedir bir film yapmaya çalışıyorum. Üstünde çalıştığım film ile birlikte eğitim hayatıma da devam edeceğim” diyerek gelecek hedeflerine de değindi. Doğduğundan beri birçok ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Ali Rezaei: “Türkiye'yi çok seviyorum. Sekiz yaşındayken, ailemle tatile geldiğimde bir gün Türkiye'de yaşayacağımı söyledim ve bunu başardım. Türkiye kültür olarak benim ülkeme çok benziyor. O yüzden alışmak çok zor olmadı. Türk insanlarını çok seviyorum. Yardımcı oluyorlar ve yalnız olduğumu hiç hissettirmediler. Bu yüzden Türkiye'yi çok seviyorum. Filmim çıktığında da herkesin izlemesini çok istiyorum” dedi.

“Mezunlardan ihtiyaç sahibi öğrencilere anlamlı destek”

Mezuniyet töreni bu yıl bir ilke daha sahne oldu. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve İhtiyaç Haritası (İH) işbirliği ile Bahçeşehir Üniversitesi mezunları sayesinde eğitim hayatlarına yeni başlayacak olan ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere temel okul ihtiyaçlarına kavuşacaklar. Gönüllüler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için, ihtiyaç haritası üzerinden kırmızı pine tıklayarak ilgili ihtiyacı karşılayabilecekler.