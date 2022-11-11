Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi

‘Finansal Koşullar Bize Ne Söylüyor?' başlıklı araştırma sonucuna göre 2022 yılında finansal koşullarda izlenen sıkılaşma eğilimi, 2022 yılı ortalarından itibaren ekonomik aktivite göstergelerindeki ılımlı yavaşlama eğilimini teyit ediyor ve söz konusu eğilimin önümüzdeki dönemde devamına işaret ediyor.

“2022 yılı ikinci yarısında ekonomik aktivitede ılımlı yavaşlama sinyalleri var”

Araştırma, öncelikle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2022 yılı Ağustos ayından bu yana Para Politikası Kurulu (PPK) karar metinlerinde faiz indirimlerine gerekçe olarak sunduğu sanayi üretimi ve istihdam görünümü açısından “finansal koşulların destekleyici olması” gereğine dikkat çekiliyor. Ardından 2022 yılı ortalarından itibaren çeşitli ekonomik aktivite göstergelerindeki (sanayi üretimi, istihdam ve imalat PMI) ılımlı yavaşlama sinyalleri ortaya konuyor.

“Endeksteki gerileme, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın 2023 yılına sarkabileceğini gösteriyor”

Çalışmada ilk olarak hisse senedi, tahvil, döviz kuru piyasaları, portföy akımları ve risk primini içeren çeşitli finansal göstergeler kullanılarak Finansal Koşullar Endeksi (FKE) oluşturuluyor. Endeks, finansal koşulların 2021 yılı sonundan itibaren sıkılaşma eğiliminde olduğu gösteriliyor. Çalışmanın bulgularına göre, tarihsel olarak bakıldığında, pandeminin oluşturduğu geçici dalgalanma dönemi dışında FKE sanayi üretimini 5 ay kadar öncülüyor. Bu çerçevede, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla finansal koşullardaki sıkılaşma eğiliminin sürmesi, ekonomik aktivitedeki yavaşlama eğiliminin 2023 yılının ilk aylarına sarkabileceğine işaret ediliyor. Dünya'daki duraganlaşma ile birlikte Türkiye ihracat pazarlarındaki duraganlık, 2023 yılının ilk aylarında Türkiye'de de ekonomik aktivinenin gücünde zayıflama için en büyük unsur olarak değerlendiriliyor.

BFRC, finansal şartlar ve ekonomik aktivite arasındaki ilişkinin güncel olarak değerlendirilebilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde de düzenli olarak araştırma sonuçlarını sunmaya devam edecek.