İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bahçeşehir Üniversitesi Korona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçti

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Korona virüsü nedeniyle derslere uzaktan devam etme kararı aldı.

Karar, öğrencilere ve akademik kadroya da bildirildi.


Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), Türkiye'de korona virüs vakası görülmesinin ardından öğrencilerinin eğitim-öğretim süreçlerinin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm dersleri, online platformlarda devam ettirme kararı aldı. Üniversite yönetimi online derslerin programının hafta sonu itibariyle duyurulacağını açıkladı. Kararın alınmasında öğrencilerin, korona virüsün oluşturduğu panik ve kaygı sürecini sağlıklı bir şekilde geçmeleri ve eğitim öğretimlerinin aksamamasının amaçlandığı ifade edildi.


Üniversitenin konu hakkındaki kararları için resmi duyurularının dikkate alınmasına ve virüsten korunma adına yapılan duyurulara itibar edilmesi belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.