Bakan Adil Karaismailoğlu, "Denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen 162 yıllık tarihi Şile Deniz Fenerinin açılış töreni gerçekleşti. Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor; denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz" dedi. Ayrıca Kanal İstanbul ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir” ifadelerinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Şile Deniz Feneri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'nun ve Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın katılımıyla resmi törenle açıldı.

Şile Deniz Feneri, Sultan Abdülmecid döneminde Karadeniz sahillerinde seyir yapan gemiler için rota feneri olarak 1859 yılında inşa edildi. Türkiye'nin en büyük Deniz Feneri yaklaşık iki asırlık serüveninde yorgun düşmüştü. Bu önemli tarihi eser, Şile Belediyesi'nin talebi üzerine restorasyona alındı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları 2020 yılının Ağustos ayında başladı. Deniz seviyesinden 60 metre yükseklikteki Şile Feneri'nin restorasyonu titizlikle tamamlandı. Gündüz iyi görülebilmesi için siyah - beyaz yatay bantlar şeklinde boyanan 110 cm kalınlığındaki örme taş kule aslına uygun olarak yeniden siyah, beyaz rengine boyandı. Şile Belediyesi'nin de katkıları ile yeniden ihya edilen Tarihi Şile Deniz Feneri'nin ışığı 20 mil, yaklaşık 32 kilometre uzağa ulaşıyor. Tarihi fener Türkiye'nin uluslararası standartlardaki en büyük deniz feneri olarak biliniyor.

"Denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz"

Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye; iç ve dış mihrakların beraber tezgâhladığı her türlü yıpratma çabasına rağmen hız kesmeden büyüyor, yoluna devam ediyor. Türkiye, 20 yıldır iktidara olan güven ve istikrar sayesinde büyüyor. Küresel problemlere gözünü yummayarak, bölgesel ve küresel barış ve dünyada adil bir yönetim sağlamak için gerekli adımları atarak büyüyor. Kamu yatırımlarını özel sektörün dinamizmiyle harmanlayarak, dünyanın gıptayla izlediği projeleri gerçekleştirerek büyüyor. Mavi Vatan'ımız olan denizlerimizde haklarımızı koruyarak, gücünü hissettirerek büyüyor. Denizlerimizde yapılan taşımacılık; sürdürülebilir ekonomik gelişim ve refah için olmazsa olmazdır. Düşük maliyetli ve verimlidir. Bugün de uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı denizlerde yapılıyor. O nedenle dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefimiz doğrultusunda denizcilik sektörüne gereken değeri veriyor; Denizciliği geleceğe taşıyacak stratejileri en iyi şekilde tayin ediyoruz." dedi.

“Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir”

Kanal İstanbul konusuna da değinen Bakan Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul günübirlik tartışmaların ötesinde uluslararası ölçekte bir ulaşım ve bölgesel bir kalkınma projesidir. Salt ideoloji siyaseti ile memleketin hayrına olan her projeye karşı çıkan zihniyet yine karşımızda. Aynı zihniyet, Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi köprüleri yapılırken de iş başındaydı. Bunlara kalsa biz boğazdan araçları sandallarla karşıya geçirecektik. Onlar talimatları kirli odaklardan alıyor. Bizler; gönlümüzü milletimize, gözümüzü çocuklarımızın aydınlık refah içindeki geleceğine çevirmiş, işimize-gücümüze bakıyoruz. Onlar memleket hayrına her işe karşı durmaya çalışa dursunlar, bizler bütün engellere ve engellemelere rağmen, milletimize hizmet etmekten, Türkiye'mizi dört başı mamur lider bir ülke yapmaktan geri durmayacağız. Dev yatırımlarımızı inşa etmeye devam edecek bir gurur nişanesi olarak milletimize, gelecek nesillerimize armağan edeceğiz. Merak etmeyiniz, biz bu filmi çok gördük. Sonu hep mutlu son ile bitiyor. " diye konuştu.

“Yalnızca Şile'nin değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin incisi”

Açılışta konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Karadeniz'in sert rüzgarına, yorucu yıllara göğüs geren Şile Deniz Feneri yılların getirdiği yorgunluk ile kapsamlı bakıma ihtiyaç duyuyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın Türkiye genelinde başlattığı deniz fenerleri onarım ve bakım sürecinde, tarihimize tanıklık eden, denizimizin ve ülkemizin delikanlısı Şile Fenerimizde de 2020 yılının Ağustos ayında bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Titizlikle sürdürülen çalışmaların nihayete ermesiyle ihtiyar delikanlımız artık daha güçlü. Belediyemizin logosunda dahi yer alan Şile'nin simgesi fenerimiz anılarımızdaki gibi hala aynı görünümünde ve uzun yıllar daha ilçemize ışık saçacak, yeni anılara ev sahipliği yapacak. Yalnızca Şile'nin değil, İstanbul'un hatta Türkiye'nin incisi olan fenerimize bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza, bu hassas süreci takip eden Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na ve çalışmaları ile burada ter döken tüm yetkili arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Şile, tarihi deniz fenerimizin gölgesinde İstanbul'un parlayan yıldızı olmaya devam edecek. Uzun yıllar denizcilerimize rehberlik eden Şile Deniz Feneri Allah'ın izni ile uzun yıllar daha denizcilerimize yol gösterecek” dedi.

Öte yandan restorasyonu tamamlanan tarihi Şile Deniz Feneri drone ile görüntülendi.