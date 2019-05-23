Bakan Albayrak: “Haziran ayında cari fazla öngörüyoruz”

Bu başarılı performansın sürmesiyle birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İVME Finansman Paketi lansman toplantısında Türkiye ekonomisine dair önemli açıklamalar da yaptı. Bakan Albayrak, Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Bakan Albayrak, “2018 yılı Mayıs ayı itibariyle yaklaşık 58 milyar dolarla geçtiğimiz yıl en yüksek seviyeye ulaşan cari açık 2019 yılı Mart ayında 13 milyar doların altına düşmüştü. Türkiye ihracatta yakaladığı ivme ile cari dengede geçtiğimiz aylarda çok önemli bir tempo ortaya koydu. Bu başarılı performansın sürmesiyle birlikte Haziran ayından itibaren Türkiye'nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz” dedi.

Albayrak, “Bu istikamet bu yıl böyle devam edilirse 2019 yılı 70'li yıllardan bugüne kadar hesaplanan cari denge içerisinde belki de tarihimizin en yüksek cari fazlasını verdiğimiz yıl olacak. Birilerinin ekonomiyi ne kadar bildiğini ne kadar vakıf olduğunu geçmişte batırdığı kurumlardan, ülkeyi getirdiği ve davet ettiği IMF komiserleriyle nasıl yol yürüdüklerini tüm Türkiye biliyor. Onların tek dertleri milletimizin moralini, psikolojisini negatif etkilemek. Bizler buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Bütçe alanında ikinci çeyrekten itibaren dengelenmenin çok rahat görüleceğini belirten Albayrak, “Yılın ikici yarısından sonra atacağımız adımlarla, alacağımız tedbirlerle 2019 yılını bütçe anlamında da daha rahat yöneteceğiz” şeklinde konuştu.

İşsizlikte en kötünün geride kaldığının altını çizen Albayrak, “Ocak ve Şubat hem mevsimsellik kaynaklı hem geçtiğimiz yıl sonu ve yılbaşı itibarindeki süreçle birlikte en kötü dönem olarak geride kaldı. Özellikle Mart ve Nisan aylarına baktığımızda 500 bin üzerinde SGK girişi görüyoruz. Bununla birlikte Mayıstan sonra Haziran, Temmuz aylarında turizm ve benzeri sektörlerimizin de etkisiyle bu rakamın 1 milyonun üzerine çıkacağını ve işsizlikte trendin aşağı yönlü bir şekilde hızla gittiğini görmeye başladık” ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak son olarak, “Türkiye'yi küçültmek isteyenleri üzmeye devam edeceğiz. Milleti korkutmaya çalıştıkları bütün şeyler kursaklarında kalacak. Yurtdışı finansman konusunda da rahat konumumuzu koruyoruz. İkinci yarıdan itibaren büyüme tarafında daha pozitif gelişmeleri görmeye başlayacağız. Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşıyacak yolcuğumuzda geri dönmeyeceğiz” diye konuştu.