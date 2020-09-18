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Bakan Albayrak: “Pandemiden 'en az etkilenecek 3'üncü ülkeyiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore’den sonra pandemiden ’en az etkilenecek’ 3’üncü ülke Türkiye" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3'üncü ülke Türkiye" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türiye'nin OECD tahminlerine göre pandemiden 'en az etkilenecek' 3'üncü ülke Türkiye olacağını belirtti. Albayrak, “OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz” ifadelerine yer verdi.

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