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Bakan Albayrak: "TL'ye güvenenler kazandı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018 Ağustos‘tan bugüne kadar TL varlıklara güvenenlerin ve yatırım yapanların kazandığını belirtti.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Albayrak, 2018 Ağustos‘tan bugüne kadar TL varlıklara güvenenlerin ve yatırım yapanların kazandığını belirterek, "Uzun vadeli DIBS yatırımcısı yüzde 101,5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33,3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı" ifadelerini kullandı.

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