Bakan Albayrak'tan ekonomik verilere ilişkin mesaj

Albayrak, “Temmuz verilerine maşallah” notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan ekonomik verilere ilişkin sosyal medya hesabından birer mesaj paylaştı. Albayrak, artan sektörel güven endeksi verisi için, “Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Güven endekslerinin Temmuz'da aylık bazda; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 yükselmesi sevindirici. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşaallah yine boş çıkacak” derken

Reel kesim güven endeksi için de “Temmuz verilerine maşallah. Sektörel güven endekslerindeki artışın ardından reel kesim güven endeksi de 8,1 puan artarak 100,7 seviyesine çıktı. Kapasite kullanım oranı da temmuzda 4.7 puan artarak yüzde 70.7'ye yükseldi. Çarkları hep beraber daha hızlı çevirelim” değerlendirmesinde bulundu.