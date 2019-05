Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Havalimanı eleştirilerine yanıt

Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, hepsi mimar ve mühendis. Her risk ve her ihtimalin hesapları yapılıyor. Şimdi bütün bu saydıklarım kişi veya yapılar havalimanının yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar mı gördü? Bırakın bu işleri” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'nin düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen iftar yemeği öncesi derneğin havalimanında faaliyete geçen basın odasının resmi açılışını da gerçekleştiren Bakan Turhan, burada görevli basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti. İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği'nin geleneksel iftar yemeğine İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müşaviri Orhan Birdal, İGA İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Kadri Samsunlu, Uniffre CEO'su Ali Şenher ve çok sayıda davetli de katıldı.

“Kanatlarımızı açtık ve ne kadar büyük olduklarını gördük”

İstanbul Havalimanı'nın Türk sivil havacılığına yapacağı katkıya da dikkat çeken Bakan Turhan, “Dünyanın en büyük havalimanlarından olacak İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim 2018 tarihinde 90 milyon yolcuya hizmet verecek ilk etabını açtık. Kanatlarımızı açtık ve ne kadar büyük olduklarını gördük. Bu noktada kanatlarımızı en çok güçlendiren ise tabi ki İstanbul Havalimanı olacak. Çünkü havayolunda ülkemizin yaşadığı büyümeden en çok payı kuşkusuz İstanbul almış bulunuyor. İlk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine ulaştı ve 19 Mayıs'a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bine yakın yolcu ağırladı. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları 1 yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı” diye konuştu.

“İlk ‘Merhaba' dediklerinde “Havalimanınız mükemmel” cümlesi arkasından geliyor”

Almanya'da katıldığı ulaştırma bakanları toplantısında İstanbul Havalimanı'na ilişkin yapılan yorumları da aktaran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Dün Almanya'daydım. Dünya ulaştırma formunda ulaştırma bakanları toplantısına katıldım. Birçok ülkenin ulaştırma bakanı, bakan yardımcısı özellikle havacılık sektöründeki kişilerle görüşme fırsatı buldum. İlk ‘Merhaba' dediklerinde “Havalimanınız mükemmel” cümlesi arkasından geliyor. Bu benim için çok büyük bir onur ver gurur kaynağı oldu” şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı eleştirilerine yanıt

Geçtiğimiz günlerde olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşlarda yaşanan aksamalar üzerinden kamuoyunda çıkan eleştirilere de yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Geçtiğimiz hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakları başka illerdeki havalimanlarına yönlendirmiştik. Çünkü bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve Pilotların Katil Bulut olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa oraya asla uçak indirtilmez. 17 Mayıs Günü havalimanın üzerinde ve hatta İstanbul'da bu bulutlardan vardı ve bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamansa Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerli idi. Vay efendim, Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da, bak rüzgardan uçaklar inemiyormuş. Bir sürü tezvirat. Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, projelendirenler, yapım işini üstlenenlerin hepsi mimar ve mühendis. Her risk ve her ihtimalin hesapları yapılıyor. Uluslararası kuruluşlar da takip ediyor. Bu büyüklükteki yapılara kredi veren kuruluşlarda her türlü risk hesaplamalarını yaptıktan sonra kredi veriyor. Şimdi bütün bu saydıklarım kişi veya yapılar bu havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar mı gördü? Bırakın bu işleri. Ülkemiz için faydalı olan her işi yapacağız ve insanımızın hizmetine sunacağız” ifadelerine yer verdi.

“Dünya, İstanbul Havalimanı'nın değerini anlıyor, ancak bazı kesimler değersizleştirme peşinde”

Turhan, “Ülkemizdeki bazı muhalif yapılar havalimanını eleştirirken, havalimanımız dünyadaki ödülleri toplamaya doymuyor. Daha yapım aşamasında birbirinden önemli ödüllerin sahibi olan İstanbul Havalimanı, geçtiğimiz hafta da ABD merkezli aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından Üstün Yenilik" Kategorisinde "Özel Başarı Ödülü"nün sahibi oldu. Dünya, İstanbul Havalimanı'nın değerini anlıyor. Ancak hala bazı kesimler İstanbul Havalimanı'nı değersizleştirmenin peşinde. Maalesef hala bu kesimler havalimanını birkaç yıl içerisinde ülkemize sağlayacağı ekonomik yararı da göremiyor; ya da görmek istemiyor" dedi.

“Amacımız 2020 yılında havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak”

İstanbul Havalimanı için yapımı süren metro çalışmalarına ilişkin bilgiler de veren Cahit Turhan, “Raylı sistem altyapısına da hız verdik. Gayrettepe-Yeni Havalimanı arasındaki metro altyapısını da Bakanlık olarak kuruyoruz. Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete vererek İstanbulluların havalimanına ulaşım sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmış olmak. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Onun da yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız” dedi.

“Haberlerimizi ülkemizin değerlerini koruyarak yapmaya devam edeceğiz”

İfrat programında ilk olarak kürsüye gelen İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Dernek Başkanı Celal Uçan, “Bizler bugüne kadar haberlerimizi ülkemizin değerlerini koruyarak ilkelerimizden ve etik kurallarımızdan vazgeçmeyerek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Atatürk Havalimanı'na yapılan terör saldırısı, 15 Temmuz kalkışması olmak üzere ikisi de havalimanındaki beraberliklerimizi bozmadı. Biz burada dayanışma ve yardımlaşma duygumuzu üst seviyeye çıkardık” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği Başkanı Dernek Başkanı Celal Uçan, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan olmak üzere protokol üyelerine katkılarından dolayı plaket takdim etti.