Bakan Çavuşoğlu, “Dönem Başkanlığımızı 11 Kasım'da Özbekistan'a devredeceğiz. Semerkant zirvesinin başarısı için çalışıyoruz. Türk Dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi temel hedefimiz olmuştur. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinden düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konsey toplantısı sonrası basın mensuplarında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve tarihi kararlar alınan zirvede liderlerin birlik ve beraberliği güçlendirecek güçlü bir vizyon ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Önümüzdeki 20 yıl için kılavuzumuz olacak Türk Dünyası 2040 vizyon belgesini kabul ettik. Aile meclisimizi Türk Dünyası potansiyelini ortaya çıkaracak uluslararası bir teşkilata dönüştürdük. Türk Dünyamızın ayrılmaz parçası olan Türkmenistan teşkilatımıza gözlemci üye olarak katıldı. Dönem başkanlığımız sırasında Türk Dünyasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi temel hedefimiz olmuştur. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz. Bu dönemde 2040 vizyon belgesini ilk 5 yıllık uygulama planını oluşturacak strateji belgemizi hazırladık. Teşkilatımızın iktisadi girişimini artıracak Türk yatırım fonunun hukuki alt yapısını da oluşturduk. Dönem başkanlığımızın temasını yeşil temalar ve dijital çağda akıllı şehirler olarak belirlemiştik. Yenilikçi bir yaklaşım ile gelecek nesillere çevre bilinci ve yüksek yaşam koşulları sağlayacak adımları bugünden atmamız çok önemli. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yaptı. Ayrıca dönem başkanlığımızda dünya göçebe oyunlarının dördüncüsüne ev sahipliği yaptık” diye konuştu.

"Dönem Başkanlığımızı Özbekistan'a devredeceğiz"

Dönem Başkanlığını 11 Kasım'da Semerkant'ta gerçekleştirilecek zirvede kardeş Özbekistan'a devredeceklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Semerkant zirvesinin başarısı için çalışıyoruz. Bugünkü toplantımızın da amacı bu. Bu amaçla Türkiye olarak biz de bir büyükelçi arkadaşımızı ve bakanlıktan arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugünkü toplantımızın temel gayesi Semerkant zirvesine hazırlanmaktı. Yoğun bir gündemle toplandık. Aramızda görüşülmesi ve karara bağlanması gereken hususları da ele aldık. Bu konularda Semerkant zirvesinden bir gün önce 10 Kasım'da tekrar bir araya geleceğimiz Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısında yine kararları gözden geçireceğiz ve liderlerimizin onayına sunacak hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Mevcut konjonktürde teşkilatın önemi ve sorumluluğunun giderek arttığını ifade eden Çavuşoğlu, “Tarihte olduğu gibi küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Mevcut konjonktürde teşkilatımızın önemi ve sorumluluğu giderek artıyor. Afganistan ve Kazakistan'daki gelişmelerden sonra yaptığımız olağanüstü toplantılar artan sorumluluğumuzun aslında bir yansıması. Olayların bizi değil, bizim olayları yönlendirmemiz için aktif olmamız ve hızlı karar alıp hızlı adım atmamız gerekiyor. Bugün bölgemizi ilgilendiren güncel gelişmeleri de etraflı bir şekilde ele aldık. Ukrayna, Orta Asya, Kafkasya ve kıymetli Bakan kardeşlerim de bu gelişmelerle ilgili sarf ettikleri çabalar ve son gelişmeler hakkında bilgileri bizlerle paylaştı. Ukrayna'daki savaş hepimizi doğrudan etkiliyor. Savaşın adil bir barışla sonuçlanması için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin ardından bölgesel barış yolundaki çabaları da ele aldıklarını aktaran Bakan Çavuşoğlu, “Orta Asya'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdik. Enerji güvenliği ve ulaştırma bağlantıları günümüzün en önemli meseleleri haline geldi. Bu alanlarda büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli hayata geçirecek adımları bugün gözden geçirdik. Bu toplantımızda her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin maruz kaldığı haksızlıkları da gündeme getirdik. Türklerin önemli bir vasfı da teşkilatçılıktır. Türk Devletleri Teşkilatı bir ekonomik veya siyasi çıkar ortaklığından çok daha fazlasını ifade ediyor. Her şeyden önce bir gönül birlikteliğidir. Gurur da keder de bizler için müşterektir. Aynı kökten beslenen bir ulu ağacın farklı dallarıyız. Köklerimizi unutmadan birliğimizi pekiştirdikçe dünyadaki gücümüzü de artıracağız. Güvenlik ve refah yolunda birlikte yürüyeceğiz. Halklarımızın da esasen bizlerden beklentileri budur. Bir olup diri olacağız” dedi.

Basın açıklamasının ardından Bakan Çavuşoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.