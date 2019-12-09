Bakan Çavuşoğlu: "Teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şırnak'ta şehit olan Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar için Allah'tan rahmet dileyerek, "Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı, bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakan Vekili İdris Zaman ile Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Sözlerimin hemen başında PKK'lılarca tuzaklanan el yapımı patlayıcı sebebiyle 2 şehidimiz var. Şehitlerimiz Üstçavuş Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı, bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Afganistan'la ortak girişimlerimiz sonucunda 2011 yılında hayata geçirdiğimiz Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci'nin 8. Bakanlar Konferansı'nın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Afganistan Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani birlikte gerçekleştirdiler. Bu süreç Afganistan odaklı bölgesel işbirliğini geliştirmeyi amaçlıyor. Zaman içerisinde pek çok ülke ile bölgesel ve uluslararası kuruluşu bünyesinde barındıran önemli bir işbirliği platformuna dönüştü. Süreç kapsamında güven artırıcı önlemler yoluyla terörle mücadeleden ticarete kadar pek çok alanda işbirliği yürütüyoruz. Bugün kabul ettiğimiz 'Tarım' ve 'Kadının Güçlendirilmesi' güven artırıcı önlemleriyle birlikte bunların sayısı sekize yükseldi. Afganistan'ın ihtiyaçları doğrultusunda mevcut güven artırıcı önlemlere yenileri eklenebilir. Fakat önemli olan sayıdan çok burada kabul ettiğimiz güven arttırıcı önlemlerin etkin bir şekilde uygulanması ve bunların Afganistan'ın istikrarına, güvenliğine ve de kalkınmasına olacak katkılarıdır. Dolayısıyla bunların uygulanmasıyla ilgili çalışmayı da birlikte yürüteceğiz."

Afganistan'ın hassas bir süreçten geçtiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "2017'de Bakü'de düzenlenen 7. Bakanlar

Konferansı'nda eş başkanlığı devralmamızın ardından daimi eş başkan Afganistan'la birlikte sürece ivme kazandırmaya yönelik

çalışmalar başlattık. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeleri bir çalışma kuralları rehberinde toplamaya karar verdik. Ayrıca güven artırıcı önlemlerin uygulama planlarını gözden geçirdik. Bu belgeleri bugünkü konferans vesilesiyle kabul ettik. Afganistan halihazırda hassas bir süreçten geçiyor. Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler yapılıyor. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umuyoruz" şeklinde konutu.

"Bir başka hassas süreç de 28 Eylül'de düzenlenen ve sonuçları henüz açıklanamayan cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Tıpkı seçimlerin olduğu gibi oyların sayımı sürecinin de adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleşmesi Afganistan'ın geleceği için önemlidir. Seçimden sonra kim göreve gelirse gelsin biz Afganistan'la işbirliğimizi daha da güçlendireceğiz ve desteğimizi de arttıracağız. Her zaman şunu söylüyoruz, NATO toplantılarında da bazen NATO'nun oradaki mevcudiyetinin azaltılmasıyla ilgili tartışmalar da oluyor. Biz Türkiye olarak Afganistan'ın ihtiyaç duyduğu sürece yani Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece biz oradaki mevcudiyetmizi ve desteğimizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte eş başkanlığını Tacikistan devralıyor. Eş başkanlığımızın sona ermesi Afganistan'a olan desteğimizin biteceği anlamına gelmez. Biraz önce zaten desteğimizin artarak devam edeceğini söyledik" dedi.