Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Kasapoğlu'dan Millilere ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Millilerin kamp yaptığı otelde öğle yemeğinde Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen iki Bakan hem bugünkü Azerbaycan maçında hem de 11 Haziran'da açılış maçı oynayacakları EURO 2020'de ay-yıldızlılara başarılar diledi.

Her iki bakan ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın bugüne kadar aldığı sonuçlarla tüm Türkiye'yi sevindirdiğini, turnuvada da herkesin tek yürek olarak Millileri destekleyeceğini belirttiler.