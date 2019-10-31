Bakan Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı

İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı.

İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na katıldı. Konferansta konuşan Bakan Çavuşoğlu, “Soğuk savaş sonrasında yaşadığımız olumlu atmosfer ne yazık ki ihtilafların artmasıyla şuanda inişe geçmiş durumda. Dünya nüfusunun 3'te 1'i 2 milyar kişi ihtilaflardan etkilenen ülkelerde yaşamaya devam ediyor. Çatışma olgusu artık çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Çözüm çabalarımızın da bu karmaşıklığa ayak uydurması gerekiyor. Türkiye tüm bu çabaların içinde nerede yer alıyor. Arabuluculuk ve ihtilafların önlenmesi bizim girişimci ve insani dış politikamızın temel odak noktalarından bir tanesidir. Türkiye'nin son derece yoğun bir çatışma bölgesinde bulunması ve merkez üssü durumunda bulunması da bu açıdan önem taşımaktadır. Bu açıdan çok sayıda bölgesel eş güdüm inisiyatifi içerisinde biz de arabuluculuk ve kolaylaştırma çabalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres Suriye konusuna değinerek, “Suriye'deki trajedi 8. yılına girerken siviller en yüksek bedeli ödemeye devam ediyor. Dün anayasa komitesinin toplantısı önemli bir kilometre taşıydı. Ümit ediyorum ki bu Suriyelilerin yaşamış olduğu trajedinin siyasi olarak çözüme kavuşturulması için ilk adım oluşturacak. Güvenli ve onurlu bir şekilde doğdukları topraklara gönüllü olarak dönmelerini kolaylaştıracak. Kuzey Suriye'de çözüm için gösterilen çabaları takdirle karşılıyorum. Burada İdlib'deki durum konusunda endişe duymaya devam ediyoruz. Diğer bölge ve ülkelerde özellikle Afrika kıtasında arabulucuk ve diyaloğun olumlu sonuçlarını görmeye devam ediyoruz. Sudan, Güney Sudan, Etiyopya ve Madagaskar ve Orta Afrika Cumhuriyetinde çatışmalarda azalma görüyoruz” şeklinde konuştu.