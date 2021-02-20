Bakan Çavuşoğlu'ndan Kadın Milli Taekwondo Takımı'na ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını sürdüren Kadın Milli Taekwondo Takımı'nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da çalışmalarını sürdüren Kadın Milli Taekwondo Takımı'na özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Milli sporcularla yakından ilgilenen ve sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Taekwondo Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Taekwondocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum. Bir alanda başarı varsa bu bir takım oyunudur. Taekwondo Federasyonu'nun elde ettiği başarılarda en üstten en alta emeği geçen herkesi kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Şahin ise, "Bakanımız sağ olsun, her zaman bize desteklerini yakından hissettiriyor. Her zaman mesajlarıyla bize moral veriyor. Bugün de özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu da milli takımımız için çok önemli. Kendisine ziyareti ve destekleri için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.