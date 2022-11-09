Ataşehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde, 'Göç ve İnsani Yardım STK Çalıştayı' açılış programı düzenledi. Açılış konuşmasını yapan Bakan Derya Yanık, “Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor. Üstelik milyonlarca göçmen bu köprüden geçmekle kalmıyor, bu köprüde yaşıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde, "Göç ve İnsani Yardım STK Çalıştayı" adlı program düzenlendi. Ataşehir'de düzenlenen programa İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AFAD gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Ayrıca göç ve insani yardım alanında çalışmalar yapan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının temsilcileri ile aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım gibi konularda faaliyet gösteren STK temsilcileri de programda yer aldı.

“Türkiye göç ve mülteciler bakımından köprü vazifesi görüyor”

Açılış konuşmasını yapan Bakan Derya Yanık, “Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2021'den beri Avrupa göç yollarında 5 bin'den fazla ölüm kaydetti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'da yerlerinden edilen insan sayısı 8 milyonu aşmış durumda. Göçmenlerin sayısı 1970'de küresel olarak 84 milyonken 2020'de bu sayı 281 milyon oldu. Uluslararası göçmen oranı yüzde 2,3'ten yüzde 3,6'ya yükseldi. Avrupa ve Asya, küresel uluslararası göçmen stokunun yüzde 61'ini barındırıyor. Avrupa 87, Asya 86 milyon uluslararası göçmene ev sahipliği yapıyor. UNICEF açıklamasına göre dünyada yaklaşık 50 milyon çocuk kendi ülkelerinin sınırları dışına göç etmiş ya da zorla yerlerinden edilmiş durumda. Bu çocukların yarıdan fazlası şiddet ve güvensizlik ortamlarından kaçan çocuklar. Türkiye göç ve mülteciler bakımından da tam bir köprü vazifesi görüyor. Üstelik milyonlarca göçmen bu köprüden geçmekle kalmıyor, bu köprüde yaşıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77.Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı ve fotoğraflarını gösterdiği çocukları hatırlatan Bakan Derya Yanık, “Afrika başta olmak üzere farklı kıtalarda milyonlarca insanın gıda sıkıntısı çekmesini önlemek için tahıl krizini çözen bir iradenin, aileden ve sosyal hizmetlerden sorumlu bakanlığı olarak, en yoğun göç koridorlarından birinde bulunan Türkiye adına, hassasiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Göç ve insani yardım alanında yaptığımız çalışmayı ileri aşamaya taşımış olacağız”

Bakanlığın yaptığı çalışmalardan söz eden Bakan Yanık, “Eylem planındaki beş hedeften ilki olan 'Politika geliştirme süreçlerine sivil toplumun etkin katılımının sağlanması' başlığına yönelik olarak, geçen yıl Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcileriyle yaptığımız buluşmaları akademi serimizle devam ettiriyoruz. Akademisyenlerimizle şimdiye kadar kadın, çocuk, aile ve yaşlı alanında gerçekleştirdiğimiz “Akademi Buluşmaları” etkinliklerimizi, Aralık ayında engelliler alanındaki buluşmamızla tamamlamış olacağız. Burada birlikte olduğumuz ve üç gün sürecek bu çalıştayda, geçen yıl Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileriyle göç ve insani yardım alanında yaptığımız çalışmayı daha ileri bir aşamaya taşımış olacağız” ifadelerini kullandı.

“Bin 627 Ukrayna vatandaşının ülkemize kabulü sağlandı”

Çocuklarla ilgili verileri paylaşan Bakan Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 2022 Eylül ayı itibariyle 7 bin 876 yabancı uyruklu çocuğumuzu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti ile aile ortamında destekliyoruz. Koruyucu aile yanında 534 yabancı uyruklu çocuğumuz bulunuyor. Bakım Hizmetleri veren kuruluşlarımızda bulunan bin 147 yabancı uyruklu çocuğa koruma ve bakım hizmeti vererek, onların güven içinde büyümesini ve gelişmesini sağlıyoruz. Yine bugüne kadar yabancı uyruklu çocukların sosyal uyum problemlerini en aza indirmek için düzenlediğimiz 'Sosyal Uyum Programı' çerçevesinde 276 bin 999 çocuğa ulaştık. Bin 150'si çocuk, 477'si refakatçi, bakım personeli olmak üzere toplam bin 627 Ukrayna vatandaşının ülkemize kabulü sağlandı. Mevcut durumda 724'ü çocuk, 239'u yetişkin, 963 Ukrayna vatandaşına Bakanlığımızca doğrudan hizmet temin edilmektedir” dedi.

“Her kadını koruyacak ve güçlendirecek çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz”

Bakan Yanık, kadın sığınmacılarla ilgili de hizmetlerde farklılık gözetmediklerini dile getirerek, “1 Ocak- 31 Ekim tarihleri arasında konukevlerimizden hizmet alan şiddet mağduru kadınların yüzde 6,86'sı yani 2 bin 383 kadın, çocukların yüzde 11,82'si yani 2 bin 858 çocuk, bu sürede hizmet alanların toplam yüzde 8,89'u, yani 5 bin 241 kişi yabancı uyruklu kadınlar ve çocuklarından oluşuyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ‘göçmen', ‘sığınmacı', ‘mülteci' ayrımı yapmadan her kadını koruyacak ve güçlendirecek çalışmalarımızı kararlılıkla yürütmeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak engelli bakım hizmetlerini yabancı uyruklu birey ve aileleri de kapsayacak şekilde veriyoruz. Sığınmacı ve mülteciler, Huzurevleri ve Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinden ücretsiz yararlanıyorlar. Türkiye, bugün 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın sığınmacıya ev sahipliği yapıyor” şeklinde konuştu.