Bakan Derya Yanık'tan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'na ödül

2'nci Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nda açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Başka dünyalara açılan kapılarımız olan kütüphanelerimizin erişilebilir olması, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı mekanlar haline gelmesini çok önemsiyoruz” dedi. 16 kütüphanenin ödüllendirildiği çalıştayda, 3 halk kütüphanesi, 12 üniversite ile birlikte ödüllendirilen tek meslek yüksekokulu ise İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu oldu.

Bakan Derya Yanık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "2'inci Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı'nın açılışında konuştu.

“Kütüphaneler insanlığın bilgi hazinesi”

Kütüphanelerin, kitapların, insanlığın bilgi hazinesi olduğunu anlatan Yanık, "Bu realiteyi hepimiz biliyoruz. Bu realiteyi insanlığın yararı için kullanmak isteyenler de zararına olması için kullananlar da biliyorlar. Bütün savaşlarda ilk önce kütüphaneler yıkılır” ifadelerini kullandı. Saraybosna Kütüphanesi'nin ve Bağdat Kütüphanesi'nin savaşlarda ilk yıkılan yerlerden olduğunu belirten Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

“Kitaplar bize evreni açar”

"Ne kadar hafızamız varsa, geçmişi ne kadar hatırlıyorsanız, kendinizi bir toplum, birey olarak geleceğe o kadar sahici taşıyabilirsiniz. Kitaplarla ünsiyetimiz sadece bir okuma eyleminden, bilgiye erişmekten ibaret değildir. Kitaplar bize bir evreni açar ve orada bir insanlık inşa ederiz, bu medeniyeti bizden sonraki kuşaklara aktarırız. Medeniyet dediğimiz kavram sadece birkaç başlıktan müteşekkil bir yapı değildir. İçerisinde insanlığın bütün hafızasını sığdıran, o güne kadar o toplumun yaşadığı bütün deneyimi sığdıran bir yapıdır. Bunun en başat aktörlerinden biri kitaplar ve onu koruyan yapılar kütüphanelerdir."

16 kütüphanenin ödüllendirildiği çalıştayda, 3 halk kütüphanesi, 12 üniversite ile birlikte ödüllendirilen tek meslek yüksekokulu ise İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (İKMYO) oldu. Ödülü İKMYO adına Kütüphane ve Dokümantasyon Birim Sorumlusu Mehmet Erken aldı.