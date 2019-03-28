Bakan Dönmez: ''Akdeniz'de oldubittiye asla izin vermeyeceğiz''

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldubittiye asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de K.K.T.C. haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Petroleum İstanbul 2019 - 14'üncü Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı açılışında konuştu. Bakan Dönmez, ''Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldu bittiğe asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de K.K.T.C. haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

''Oyunu değiştirebilecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz''

Petrol ve doğalgaz aramacılığının önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, ''Milli Enerji ve Maden Politikası'nda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğalgaz aramacılığı anahtar bir role sahip. Oyunu değiştirebilecek en önemli adımı petrol ve doğalgaz aramacılığı olarak görüyoruz. Türkiye ekonomisi ne şart altında olursa olsun büyümeye devam ediyor. Büyümemiz yavaşladığı zamanlarda ihracatımız artıyor. Bu tabloya baktığımızda ülkemizin enerji talebinin özellikle de petrol ve doğalgaz talebinin her zaman yukarı doğru seyredeceğinin aşikar olduğunu söyleyebiliriz. Bu gerçekten yola çıkarak kara ve denizde petrol ve doğalgaz aramacılığına hız verdik. Çalışmalarımızın sonuçlarını yavaş yavaş almaya başladık. Trakya Bölgesi'nde bir doğalgaz keşfi söz konusu olmuştu. Bu keşif ile cari açığımızın kısmen de olsa kapanmasına 5 milyar TL katkı sağlamış olacağız. Oradaki doğalgaz rezervi yaklaşık 3 milyar metreküp civarında. 300 bin hanenin 10 yılık doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede. Buradan günlük 820 bin metreküp civarında doğalgaz üretimi yapıyoruz. Ayrıca Diyarbakır ve Siirt'te 3 yeni petrol sahası keşfettik. Yaklaşık 22,5 milyon tonluk bir rezervimiz var.İlk defa orada hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üretimini de gerçekleştirmiş oldu. Bu sahanın ekonomimize katkısı yaklaşık 700 milyon dolar civarında olacak'' şeklinde konuştu.

''Akdeniz'de oldu bittiğe asla izin vermeyeceğiz''

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramaları hakkında bilgi veren Bakan Dönmez, ''Hem sığ hem de derin deniz sondaj ve arama faaliyetleri paralel olarak devam ediyor. Sığ denizde; Adana'da bulunan Kuzupınar 1 Kuyusu'nda sondaja devam ediyoruz. Derin denizde ise Fatih Sondaj Gemisi, Alanya 1 Kuyusu'nu tamamlamak üzere. Yavuz Derin Deniz Sondaj Gemisi de birkaç ay içerisinde inşallah Akdeniz'de sondajlarına başlayacak. Ülkemizin günlük 1 milyon varil civarında olan petrol talebi ve 50 milyar metreküp civarı olan yıllık doğalgaz talebini karşılamak için rezervlerimiz ekonomimize kazandırmak mecburuz. Türkiye, Akdeniz'de ne kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarında vazgeçecek durumda. Yani Akdeniz'de oldu bittiğe asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin ne de K.K.T.C. haklarını kimsenin gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz'' dedi.

''Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin civarında vatandaşımız istihdam ediliyor''

Kaçak akaryakıt konusuna değinen Bakan Dönmez, ''Kaçak akaryakıt ile mücadelede 2007 yılından beri bir marka uygulaması söz konusu. Son yıllarda denetimleri daha da arttırarak marka olmayan numune sayısını yok denecek sayıya indirmiş durumdayız. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla, teknolojik altyapımızı kullanarak sonuna kadar mücadele etmeye kararlıyız. Akaryakıt sektörümüzde bugün itibarıyla 150 bin civarında vatandaşımız istihdam ediliyor. Tüm petrol ürünleri pazarında ise 200 bin doğrudan istihdam yapıldığını tahmin ediyoruz. Enerji ve maden sektörleri arasında en yüksek istihdam sahip sektör; petrol ürünleri sektörümüzdür'' diye konuştu.

Ulaştırma sektörü emisyonlarında oldukça büyük bir aşama kaydedildiğini dile getiren Bakan Dönmez, ''2005'de kilometrede 198 gram olan karbondioksit salınımı, 2017 itibarıyla kilometre başına 131 gram seviyesine geriledi. Yani 1 kilometre yolu 2005 göre yüzde 30 daha az emisyon çıkartarak katediyoruz demektir.Hedefimiz, bu miktarı aşağılara çekmek. Türkiye olarak 100 kilometrede 5,4 litre yakıt tüketimiyle, Uluslararası Enerji Ajansı üyeleri arasında maalesef en yüksek yakıt ekonomisine sahip ülkelerden birisi durumundayız''ifadelerini kullandı.

''Star Rafinerisi, 500 milyon dolarlık ihracat yaparak cari açığında kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır''

Bakan Dönmez, ülkemizde tüketilen petrol hakkında şu bilgileri verdi: ''Ülkemizin yaklaşık 50 milyon ton petrol tüketiminin 25 milyon tonu diesel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2,34 milyon ton civarında benzin, 4,5 milyon LPG, geri kalanı ise diğer ağır yakıtlardan oluşuyor. Bu talebi karşılamak için rafineri ve petrokimya tesislerini arttırma yönünde somut adımlar atıyoruz. Ülkemizde özel sektör tarafından tek noktaya yapılan en büyük yatırım olan Star Rafineri ile bu alanda dev bir adımı da atmış olduk. Yıllık 10 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip Star, dieselde dışa bağımlılığımızı yüzde 60'dan yüzde 40'a düşecek. Bu ek olarak 500 milyon dolarlık ihracat yaparak cari açığında kapanmasına büyük katkı sağlayacaktır''.

Bakan Dönmez, sektöre dair açıklamalar yaptıktan sonra fuardaki stantları ziyaret etti.