Bakan Dönmez: “Kayıp ve kaçak oranını yüzde 12 seviyelerine çektik”

7'nci Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG İstanbul 2019) Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ICSG İstanbul 2019'a 10 bin kişinin katılımı bekleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, fuarın açılış törenine video konferans yoluyla canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, ”AR-GE yatırımını, inovasyonu artı bir maliyet olarak değerlendirmekten ziyade her alanda, her sektörde piyasa şartlarını geliştirecek birer enstrüman olarak görmeliyiz. Hedeflediğimiz dönüşümü, bu anlayışı sermaye kültürünün bir parçası haline getirdiğimiz ölçüde başarabiliriz. Bakanlık olarak bu süreci orta ve uzun vadeli olarak değerlendiriyoruz. 'Yerli teknoloji, yüksek katma değer' anlayışıyla gerek enerji altyapımızı daha modern sistemlerle rehabilite ederken, yenilebilir enerji, nükleer, enerji verimliliği gibi alanlarda da Türkiye'nin teknoloji üretim merkezi olmasını sağlayacak adımları birer birer atıyoruz” dedi.

Enerji teknolojilerinin gelecekteki en güçlü argümanlardan olacağının altını çizen Dönmez, ”Çünkü yeniliğe, gelişime, değişime açık bir nüfusumuz var. Gençlerimizde ve girişimcilerimizde bu konuda yüksek bir motivasyon var. Yaklaşık iki yıl önce 'Bağımsız Enerji, Güçlü Türkiye' diyerek ilan ettiğimiz Milli Enerji ve Maden Politikamızda kapsamlı bir yol haritasını bütün detaylarıyla paylaştık. Burada bağımsızlığı sadece kaynaklarımızın üretimine bağlamadık. Enerji kaynaklarımızı keşfetmenin yanı sıra bu kaynakları işleyecek teknolojik altyapının da kurulmasına büyük önem verdik” diye konuştu.

Yenilenebilir enerjide YEKA Projeleriyle yeni bir anlayışı ortaya konulduğundan bahseden Bakan Dönmez, “Türkiye'nin yenilenebilir enerjide teknoloji üretim üssü olması için yerli ekipman ve AR-GE şartını zorunlu kıldık. Nükleer enerjinin üretilmesinin yanı sıra bizlere teknolojide sınıf atlatacak nükleer teknolojinin de yerli imkânlarla üretilmesi için önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine benzer şekilde petrol ve doğal gaz aramacılığında hem karada hem de denizlerde yerli ve milli teknolojiyle önemli adımlar attık. Oruç Reis yüzde 90 yerlilik oranıyla üretildi. Fatih ve Yavuz sondaj gemilerimiz millileştirme çalışmalarımızın ardından dünyanın en gelişmiş sondaj gemileri klasmanında sınıf atladı. Geçtiğimiz aylarda ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle yeni keşif yaptık” ifadelerini kullandı.

Bakan Fatih Dönmez, artık yapay zekaya hayatın her alanında rastlandığından söz ederek, “Bugün göz tarama teknolojisi ile yapılan bankacılık işlemlerinden, hastalıkların teşhisinde akıllı telefonların kullanılmasına, sürücüsüz taşıtlardan akıllı evlere kadar günlük hayatımızın neredeyse her alanında yapay zekâyı görmek mümkün. Enerji sistemlerinde doğal afetler ve terör saldırıları karşısında güçlü bir altyapı için akıllı şebekeler de önümüzdeki dönemde enerji altyapılarında vazgeçilmez role sahip olacak. Biz bir yandan şebeke altyapımızı rehabilite ederken bir yandan da yeni trendleri, yaklaşımları yakından takip etmek suretiyle çağın standartlarında bir enerji altyapısı meydana getirmenin gayreti içerisindeyiz” dedi.

Akıllı şebekelerin bu anlamda ayrı bir önem taşıdığını belirten Dönmez, veri yönetimi konusunun da altını çizdi. Dönmez, “Özellikle ürün-hizmet kalitesinin artırılmasında dijital hizmetler tüketicilerin memnuniyet düzeyini de artırıyor. Burada değinmek istediğim bir diğer önemli hususta veri yönetimi. Akıllı şebekeler bizlere büyük bir data sunarak enerji tüketimlerinde yeni trendleri tespit etmemizi, mevcut eksikliklerimizi gidermemizi ya da ihtiyaç duyulan yeni yatırımları akıllı ve efektif bir şekilde yapmamızı sağlıyor” diye konuştu.

Bakan Dönmez konuya ilişkin şu örneği verdi: “Örneğin, akıllı şebekeler sayesinde elektrik tüketim değerlerini, ani dalgalanmaları en önemlisi de tüketim alışkanlıklarını kolayca öğrenebiliyoruz. Bu durum bizlere yatırım yapılacak alanlarda önceliklendirme yapmamıza ya da mevcut yatırımları nasıl rehabilite etmemiz gerektiğine dair önemli doneler sağlıyor. Akıllı şebekeler böylece sistemi bir bütün olarak ve an be an izlemimizde büyük ve önemli kolaylıklar sağlıyor. Sürdürülebilir bir enerji geleceği için akıllı şehirlerin her geçen gün daha fazla yaygınlaşmasına ihtiyacımız var”.

Türkiye'nin enerji altyapısı son dönemde önemli oranda yenilendiğini aktaran Bakan Dönmez, “Kayıp ve kaçak oranını yüzde 12 seviyelerine çektik ancak burada üzerinde ısrarla durduğumuz bir konu var. O da enerji verimliliği. Özellikle enerji tüketiminin yoğun olduğu büyükşehirlerde enerji verimliliği hayati önem taşıyor. Enerji verimliliği en kolay kontrol edebileceğimiz yerli kaynaklarımızın başında geliyor. Az önce de bahsettim burada tüketici alışkanlarını doğru tespit etmek ve verimlilik yatırımlarının geri dönüşlerini doğru anlatmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşması yapan Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Murat Kalsın ise enerjini gündemini ‘verimlilik' konusunun oluşturmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerjinin en çok tüketildiği ve verimlilik çalışmalarına en fazla ihtiyaç duyulan sektörleri sınıflandırdık. Enerji, sanayi, ulaşım, binalar ve tarım alanları başta olmak üzere yürütülen çalışmaları örnek uygulamalar ve modellerle gündeme taşıma gayretindeyiz” dedi.

Özel sektörün enerji verimliliği bilinci ölçülecek

Kalsın, yakın döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle özel sektör ile birlikte ‘Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi' projesinin hayata geçirileceğini ve bu sayede şirketlerin verimlilik bilincinin ölçüleceğini açıkladı. Kalsın, projenin bakanlığın ve derneğin çalışmalarının doğru ilerlemesi sağlayacak nitelikte olduğunu vurguladı.

Kalsın, enerjide verimlilik konusunun tüm Türkiye'yi etkileyen bir konu olduğunu söyleyerek, “Bu konu çocuklarımızın geleceğini çok yakından ilgilendiriyor. Bizim gibi tükettiği enerjinin önemli bir bölümünü ithal eden bir ülke için en ekonomik, en milli, en temiz enerji kaynağı; enerji verimliliğidir. Biz enerji verimliliğini yeni bir enerji kaynağı olarak görüyoruz. Bugün dünyada 235 milyar dolar tutarında enerji verimliliğine yatırım yapılıyor. Bu yatırımların büyük bölümünü teknoloji yatırımları oluşturmakta. Bizde enerji verimliliğini sağlayacak teknolojileri yakinen takip etmeliyiz ve bu noktada yeni teknolojileri de geliştirme noktasında çaba sarf etmeliyiz” şeklinde konuştu.

ICSG İstanbul 2019 bugün ve yarın Haliç Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere açık olacak.