Bakan Dönmez'den öğrencilere enerji verimliliği çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'da ilkokul öğrencilerine karne ve 'Ali'nin Enerji Serüveni-2' dergisini dağıttı. Enerji verimliliği konusunda küçük yaşta farkındalık oluşturmanın önemine vurgu yapan Bakan Dönmez, öğrencilerden birer enerji dedektifi olmalarını istedi. 'Ali'nin Enerji Serüveni'yle başlayan enerji verimliliğinde farkındalık çalışmaları yaklaşık 1 milyon 4. sınıf öğrencisini kapsıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar'daki 4. Murat İlkokulunda 2018-2019 birinci yarıyıl karneleri ve 'Ali'nin Enerji Serüveni-2' dergisinin dağıtım törenine katıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de eşlik ettiği Bakan Fatih Dönmez, öğrencilere enerji verimliliği konusunda tavsiyelerde bulundu.

4. sınıfları ziyaret ederek karnelerini veren Bakan Fatih Dönmez, öğrencilere tek tek hangi dersleri sevdiklerini ve ileride ne olmak istediklerini sordu. Başarılı karne notlarından ötürü öğrencileri tebrik eden Dönmez, ilkokulu bitirmeleri dolayısıyla sınıf öğretmenlerinden ayrılan dördüncü sınıf öğrencilerini teselli etti. Bakan Dönmez öğrencilere, “Ayrılık kolay değil ama ilkokul öğretmenleri unutulmuyor. Onlar da sizi unutmayacak” dedi.

Karnelerini dağıtıp tek tek tebrik ettiği öğrencilere enerji verimliliğiyle ilgili sorular soran Bakan Dönmez, 'Ali'nin Enerji Serüveni-2' dergisiyle ilgili de bilgiler verdi. Karne dağıttığı sınıfa hitaben konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bu kitapta Ali'nin Enerji Serüveni var. Bu kitapta enerji kaynaklarımızı tanıyacağız. Nasıl üretiliyor, bize kadar nasıl taşınıyor bunları öğrenmiş olacağız. Ama bir şeyin daha altını çizmek istiyorum, verimli kullanacağız. Okullarımızda, evlerimizde daha az enerji harcayan cihazları tercih etmemiz lazım. En son bir kamu spotu yayınladık. Dikkat ederseniz gereksiz lambaların söndürülmesi, daha tasarruflu cihazların kullanılması noktasında çocuklarımıza aslında büyük görev düşüyor. Onlar bugünün çocukları ama yarının büyükleri olacaklar ve bizim yerlerimizi alacaklar inşallah. Bu kitapta bir karakter var. Geçen yıl da aynı karakter vardı. Enerji kaynaklarını nasıl verimli kullanabiliriz bunu çocuklara anlatmaya, tanıtmaya ve sevdirmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bu konular derslerimizde de işleniyor. Çocukken onları bilinçlendirmek son derece önemli. Kitapta hikaye ilerledikçe küçük testler de var. Ve biz gençlerimizden, çocuklarımızdan birer enerji dedektifi olmalarını arzu ediyoruz. Evde yeri geldiğinde büyüklerini uyarabilsinler. Sosyal ortamda gerekli uyarıyı yapabilsin, denetleyebilsinler. Çocukken bunu başlatmak son derece önemli. Bugün 81 ilimizdeki dördüncü sınıfta okuyan yavrularımıza yaklaşık 1 milyon adet dağıtılmış olacak. Karne hediyeleriyle birlikte onu vereceğiz. Şimdi çocuklarımız 2 haftalık bir ara döneme giriyor. Eskiden biz de sevmezdik ödev verilmesini ama bu bir ödev değil. Onların eğlenerek okuyacakları bir kitapçık olacak. Ben tekrar hepinizi kutluyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Bu vesileyle bu kitabın basımı, dağıtımı konusunda başta Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere desteklerini esirgemeyen elektrik dağıtım sektörüne de teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Bakan Dönmez daha sonra öğrenciler, veliler, okul idarecileri ve öğretmenleri yarı yıl sonu dolayısıyla tebrik edip okuldan ayrıldı.