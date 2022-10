Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin düzenlediği İstiklal Harbi Sergisi'ni gezdi. Sergiye eşiyle birlikte katılan Bakan Ersoy, Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu rehberliğinde burada bulunan minyatürleri ve tarihi eserleri inceleyen Bakan Ersoy, "Gençler açısından hafızada kalması, hayal edilebilmesi açısından önemli ve başarılı bir sergi" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çerçevesinde AKM (Atatürk Kültür Merkezi)'nde düzenlenen İstiklal Harbi Sergisi'ni gezdi. Hisart Canlı Tarih Müzesi'nin düzenlemiş olduğu sergide minyatürlerden tarihi eserlere kadar birçok eser yer aldı. Sergiye katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy ile birlikte katıldı. Bakan Ersoy ve eşi Pervin Ersoy daha sonra Hisart Canlı Tarih Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu'nun rehberliğinde sergiyi gezdi. Eserler hakkında bilgi edinen Bakan Ersoy, gezinin ardından bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

‘'Gençler açısından hafızada kalması, hayal edilebilmesi açısından önemli ve başarılı bir sergi''

Sergi hakkındaki düşüncelerini dile getiren Bakan Ersoy, ‘'Biliyorsunuz, festival zincirine Çanakkale ile birlikte 16 Eylül'de başlamıştık. Şimdi dolu dolu devam ediyor. Bugün Beyoğlu Kültür Yolu Festivalindeyiz. Bu çerçevede bir dizi sergide yer alıyor. Bugün AKM'de İstiklal Harbimiz ile ilgili olan çok önemli tarihi bir sergimiz var, bunu gezme fırsatı buldum. Özellikle Kurtuluş Savaşı dönemimizi içeren bu tarz tarihi sergilerimiz çok önemli. Öğrencilerin burayı gezmesi, görmesi, o gün ki şartları hissetmesi bu tarz görsel efektlerle çok daha etkili oluyor. Çok güzel minyatürler ve orijinal birebir kopyalar gerçekleştirilmiş, o dönemin savaş koşulları çok güzel yansıtılmış. Gençler açısından hafızada kalması, hayal edilebilmesi açısından önemli ve başarılı bir sergi oldu'' dedi.

‘Etkinlikler doludizgin devam ediyor'

Etkinliklerin devam edeceğini belirten Bakan Ersoy, ‘'Etkinlikler doludizgin devam ediyor. Biliyorsunuz, dün de Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali'nin açılışını gerçekleştirdik. Bizi en çok sevindiren, bütün etkinliklerimize çok yoğun bir katılım olması. Dün Diyarbakır Sur'daki konsere 45 bin kişi katılmış. Bu tarz etkinliklerin tamamına çok yoğun katılım oluyor. Çanakkale'de de 20 bin - 30 bin kişinin katıldığı etkinlikler olmuştu. İnşallah Kültür Yolu Festivalini de amacına uygun bir şekilde genişletmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

‘5 etkinlik sayımızı 10'a çıkaracağız'

Bakan Ersoy Kültür Yolu Festivallerine yoğun ilginin olduğunu ve festivallerin artarak devam edeceğini vurgulayarak, ‘'Diyarbakır ile birlikte diğer kültür yolu etkinliklerimiz 23 Ekim'de son bulacak. Özellikle belirtmek istiyorum, önümüzdeki senede bu yıl yapılan 5 etkinlik sayımızı 10'a çıkaracağız. Bu etkinlikler artık yılda bir kere, her il için, her yıl gerçekleştirilecek. Yani sadece bu yıla has gerçekleştirilmiş etkinlikler değil. Önümüzdeki sene 5 ila 5 şehir ile birlikte 10 şehrimize çıkıyoruz ve her yıl bu etkinlikler il sayısı artarak gerçekleşmeye devam edecek. Çünkü çok yoğun ilgi ve katılım var. Demek ki çok arzulanan, beklenen ve istenilen festivallermiş. Biz de halkımızın hak ettiği şekilde, onlara layık olacak şekilde festivallere devam edeceğiz. Halkın kültür ve sanatla buluşması ve sanatçılarımıza destek olunması açısından çok önemli bir etkinlik. Her koşulda, düzenlendiği şehirde şehrin tanıtımı, hem Türkiye'deki hem de Yurtdışındaki bilinirliğini arttırmak açısından önemli ve amaca uygun bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy serginin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.