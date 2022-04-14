Bakan Ersoy, restorasyonu devam eden Sultan 2. Mahmut Türbesi'nde incelemelerde bulundu

Mahmut ve Nev-i Fidan Kadın Türbelerinde incelemelerde bulundu. 124 tane türbenin ihya çalışmasının gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Ersoy, “Tarihimize bakıldığında bu kadar fazla türbenin aynı anda yapıldığı ilk çalışma olacak” dedi.

Çemberlitaş'ta bulunan Sultan 2. Mahmut Türbesi ve Nev-i Fidan Kadın Türbesinde restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı eşlik etti. Bakan Ersoy, incelemenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamasında, “Bu proje çerçevesinde İstanbul Türbeler Müze Başkanlığımız ve Galata Mevlevihanesi Müze Başkanlığımız sorumluluğunda 124 tane türbenin ihyası çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Bu 124 türbenin 15 tanesi padişah türbesi, 28 tanesi hanedan türbesi, 60 tane sadrazam ve paşaların olduğu türbe ve 21 tane de önemli dini şahsiyetin türbesi var” ifadelerini kullandı.

“Ramazan sonuna kadar sayıyı 60'a çıkarıyoruz”

Şu ana kadar 45 tane türbede çalışmaların başladığını ifade eden Ersoy, “Ramazan sonuna kadar sayıyı 60'a çıkarıyoruz. Yılsonuna kadar da aşamalı olarak 124'ün tamamını bu çerçevede onarıma almış olacağız” dedi.

“Hızlı bir şekilde tamamlayacağız”

Tarihte aynı anda yapılmış en geniş çaplı çalışma türbe onarım çalışması olduğunu aktaran Ersoy, “Bu sene sonuna kadar bu çalışmaları hızlı bir şekilde başlatıp hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem ecdadımızın hatırasını korumuş olacağız, hem de İstanbul ve İslamiyet için önemli bir değeri kazandırmış olacağız” dedi.

Türbelerde Yapılacak Restorasyon Uygulamaları

Türbelerde yapılacak restorasyon çalışmalarıyla bezemeli yüzeylerde araştırma raspaları yapılacak, sağlam olarak bulunan alçı yüzeyler korunup, yıpranmış, çürümüş yüzeyler sağlamlaştırılacak ve tamamlama işlemi yapılacak. Çatlakların bulunduğu bölgelerde araştırmalar yapılıp, tonozların yapısal bir deformasyonu olup, olmadığı incelenecek. II. Mahmud Türbesi içinde bulunan ahşap iç kepenk ve doğramalar, Nev-i Fidan Kadın Türbesinde bulunan doğrama ve iç kepenklerde çalışmayan, çürümüş ve metal aksamlarında bozulma olan doğramalar özgün parçaları korunup, sağlamlaştırma işlemleri yapılacak. Şebekelerde bulunan kir ve korozyonlu yüzeyler temizlenecek. Hazire alanında bulunan mezar taşlarının doğal hava koşullarından oluşan kir yüzeylerinin kaba temizliği yapılabilecek. Ayrıca hazire alanı ve türbenin önünde yer alan avlu içerisinde Sanat İhya Atölyesi kurulacak.